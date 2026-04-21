Seth Rollins y Bron Breakker chocan tras WrestleMania

La tensión entre Seth Rollins y Bron Breakker continúa escalando luego de lo ocurrido tras WrestleMania donde el segundo intervino en el duelo del Visionario ante Gunther.

Todo comenzó con la aparición de The Vision, grupo encabezado por Paul Heyman junto a Logan Paul y Austin Theory, quienes presentaron a Breakker como el hombre que acabó con Rollins en el magno evento.

► Bron Breakker presume haber destruido a Seth Rollins

Bron Breakker no dudó en encender aún más la rivalidad, asegurando que Seth Rollins se había vuelto débil y recordando que fue él quien provocó su caída en WrestleMania.

El joven luchador dejó un mensaje directo para su rival: prometió hacer de su vida un infierno, elevando el conflicto a un plano más personal.

La respuesta de Seth Rollins no se hizo esperar. El “Visionary” apareció por sorpresa y atacó con una silla metálica, desatando el caos en el ring.

A pesar de su intensidad, Rollins se vio superado por la desventaja numérica, lo que permitió a Breakker recuperar el control del enfrentamiento.

► Seth Rollins consigue aliados inesperados

Con la intervención de The Street Profits neutralizando a Logan Paul y Austin Theory, el foco volvió a centrarse en el choque directo entre Rollins y Breakker.

Seth Rollins logró frenar momentáneamente a su rival con una superkick e intentó ejecutar su stomp, pero Bron Breakker reaccionó a tiempo.

El desenlace fue contundente: Breakker conectó una spear, seguida de una segunda para dejar tendido a Rollins en el ring, reforzando su dominio físico.

► Una rivalidad que apenas comienza

Lo ocurrido deja claro que la historia entre Seth Rollins y Bron Breakker está lejos de terminar, pues ambos gladiadores tienen cuentas pendientes desde que el segundo traicionó al segundo y lo expulsó de The Vision.