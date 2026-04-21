La rivalidad entre Finn Bálor con Dominik Mysterio continúa

La guerra dentro de lo que fuera The Judgment Day sumó un nuevo capítulo con el enfrentamiento entre Finn Bálor y JD McDonagh. Sin embargo, el final fue lo más llamativo, donde Dominik Mysterio apareció una vez más.

La acción comenzó incluso antes de que sonara la campana, con Bálor atacando a su examigo durante su entrada. El combate se trasladó rápidamente a la zona de gradas, donde Finn castigó con dureza a JD, quien intentó escapar sin éxito. Finalmente, ambos regresaron al ring para iniciar oficialmente la lucha.

McDonagh tomó momentáneamente el control con una ofensiva centrada en castigar a Bálor, incluyendo un diving elbowdrop y varios ataques dirigidos a la cabeza y cuello de su rival. JD mantuvo el dominio con llaves a ras de lona y castigo constante.

Sin embargo, Finn logró reaccionar con un DDT invertido que cambió el ritmo del combate. A partir de ahí, el excampeón tomó impulso, conectando un slingblade y buscando su característico shotgun dropkick.

JD intentó frenar la ofensiva con un headbutt y un moonsault, pero Bálor lo recibió con las rodillas, girando nuevamente el control del combate a su favor en el momento clave.

► Momentos claves

En la recta final, Finn Bálor conectó un contundente Shotgun Dropkick que dejó a McDonagh a merced. Acto seguido, ejecutó un Coup de Grace perfecto para conseguir la cuenta de tres y la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Dominik Mysterio atacó por la espalda a Finn, pero este logró responder antes de ser detenido por JD McDonagh, quien salvó a su compañero. Pese a la derrota en WrestleMania, Dom dejó en claro que no ha terminado su rivalidad con Finn Bálor.