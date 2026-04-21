Liv Morgan derrota a Sol Ruca con ayuda de Zaria y Vaquer sigue en el camino

The Judgment Day (Liv Morgan, Dominik Mysterio, Raquel Rodriguez, JD McDonagh y Roxanne Perez) apareció en escena para celebrar la coronación de Liv Morgan en WrestleMania, por lo que la monarca no dudó en proclamarse como la mejor campeona mundial de la historia. La monarca también sorprendió al agradecer a Stephanie Vaquer, asegurando que le recordó quién es realmente.

La celebración fue interrumpida por Sol Ruca, quien encaró a Morgan en el ring. Aunque inicialmente afirmó no buscar problemas, dejó claro que no tenía miedo de enfrentarse a la campeona. La tensión creció hasta que Adam Pearce apareció para oficializar un combate inmediato.

► Liv Morgan enfrentó a Sol Ruca

La lucha comenzó con el dinamismo de Sol, quien sorprendió con su agilidad y ofensiva aérea. Sin embargo, Liv reaccionó rápidamente, castigando a su rival con ataques directos y tomando el control del combate con su estilo agresivo.

Ruca logró recuperar terreno con maniobras espectaculares como un moonsault y un German suplex, llevando a la campeona al límite. A pesar de ello, las constantes distracciones de Raquel Rodriguez y Roxanne Perez inclinaron la balanza a favor de Morgan.

El combate se volvió cada vez más intenso, con ambas intercambiando castigos y buscando la victoria. Sol estuvo cerca de conseguirla tras conectar el Sol Snatcher, pero la campeona logró escapar a ringside en el último instante.

► Momentos claves

Cuando Sol parecía tener el control tras lanzarse sobre The Judgment Day en ringside, Zaria apareció sorpresivamente para atacarla. Esto permitió que Liv Morgan recuperara ventaja y rematara a Ruca con un Oblivion para asegurar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Stephanie Vaquer apareció para encarar a Liv Morgan, recordando la rivalidad entre ambas luego de que la campeona le arrebatara el título en WrestleMania. Todo apunta a que la chilena buscará recuperar lo que considera suyo en un próximo enfrentamiento.