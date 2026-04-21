WWE Raw: Ethan Page venció a Je’Von Evans | Rusev atacó a Penta

Esta noche, en la segunda lucha de WWE Raw, vimos cómo Ethan Page venció a Je’Von Evans, y luego, Rusev atacó a Penta.

► Momentos clave

La lucha empezó con toma de réferi; Evans fue a las sogas, pudo volar y evitar golpes de Page, luego, voló sobre su propio eje, una locura, para evitar un ataque.

Evans rebotó en las sogas y sorprendió luego con un cutter al All Ego, quien aprovechó que el réferi estaba regañando a Evans, y le dio tremendo derechazo a la cabeza.

Evans luego recibió puñetazos a la cara en la lona y codazos... Page atacó con quebradora de espaldas a Evans, y se empezó a enojar.

Pero, Evans le dio patadas voladoras en la cara y luego, machetazos al pecho y derechazos a la cara.

Evans rebotó en las sogas, pero Page le dio un tremendo derechazo y luego, un codazo, que le dio una cuenta en dos.

Tras esto, Evans sorprendió con tremendo tope suicida volador a Page y nos fuimos a comerciales.

Page atacó a Evans, pero este lo arrojó de cara contra el protector del esquinero, y luego, voló sobre él con plancha cruzada, luego de darle una buena patada a la espalda. La cuenta tras la plancha llegó solo a dos.

Page le dio derechazo a Evans en el esquinero; este le dio un cabezazo, pero Evans reaccionó y con un powerslam casi se lleva la victoria.

De la nada, Rusev apareció y atacó a Je’Von Evans, quien lo sacó de acción anoche en WrestleMania con su tremendo cutter.

Page luego atacó con su tremendo DDT Twisted Grin y se llevó la victoria.

Rusev entró al ring y remató a Je’Von Evans, dándole varios puñetazos y patadotas, y lo aplastó con The Accolade, La de A Caballo, hasta que el Campeón Intercontinental WWE, Penta, entró para salvar a Evans, pero Page lo atacó en el esquinero al enmascarado mexicano y Rusev le dio su patadota a Penta.

► ¿Y ahora qué?

Ethan Page se marchó y Rusev siguió castigando a Penta con una patadota en la cintura y The Accolade. Rusev luego posó con el Campeonato Intercontinental WWE.