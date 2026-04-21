CM Punk se perfila como el siguiente retador al Campeonato WWE de Cody Rhodes

CM Punk volvió a colocarse en el centro de la conversación dentro de WWE luego de protagonizar un intenso cara a cara con Cody Rhodes, actual Campeón WWE, en un segmento que dejó más preguntas que respuestas.

“The Best in the World” apareció para dirigirse al público, reconociendo un periodo complicado en su vida personal y profesional, pero dejando en claro que sigue listo para cualquier oportunidad.

► CM Punk deja claro que va por el Campeonato WWE

Durante su intervención, CM Punk fue directo al punto: pese a la derrota reciente, aseguró que se mantiene preparado para cuando llegue una nueva oportunidad titular.

“Sigo listo, porque nunca sabes cuándo una oportunidad te caerá del cielo”.

El mensaje no pasó desapercibido, especialmente considerando lo ocurrido segundos después.

► El cara a cara con Cody Rhodes cambia el panorama

Justo cuando el de Chicago se iba, Cody Rhodes apareció visiblemente golpeado, confrontó a Punk en el ring en un intercambio cargado de respeto, pero también de insinuaciones claras.

Punk reconoció el peso que Rhodes carga como campeón y lanzó un mensaje sobre ser el próximo retador; mientras que Cody, lejos de esquivar el reto, dejó una invitación abierta que encendió al público.

“Hey, Punk, solo di cuándo”.

La reacción de CM Punk, sonriendo antes de retirarse, fue suficiente para entender que el desafío está sobre la mesa.

► Un retador natural tras WrestleMania

Con este intercambio, CM Punk se perfila como el próximo gran retador al Campeonato WWE, en una rivalidad que combina historia, nivel en el ring y peso mediático.

Tras lo ocurrido en WrestleMania, el panorama titular parece tomar forma rápidamente, con dos de las figuras más importantes de la empresa frente a frente.

Ahora, la pregunta no es si sucederá, sino cuándo se hará oficial el combate entre Punk y Rhodes por el campeonato.