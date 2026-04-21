WWE Raw: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Asuka y Kairi Sane

En la primera lucha de la noche de la más reciente edición de Raw presentada por WWE, vimos a la nueva Campeona WWE, Rhea Ripley, hacer equipo con Iyo Sky, quien la ayudó a ganar el título en WrestleMania 42 ante Jade Cargill, ante Asuka y Kairi Sane.

► Momentos clave

La lucha empezó muy lenta, con las japonesas Iyo y Kairi Sane haciendo toma de réferi, dándose golpecitos muy leves, nada destacable, la verdad, excepto una buena quebradora de Sky para Sane.

Ripley arrojó a Sky sobre Sane, pero la cuenta llegó solo a dos… Asuka entró y le dio bofetadas y derechazos a Ripley, luego, le dio patadas y codazos giratorios.

La verdad, están cansadas tras WrestleMania, pues parecían luchando a cámara lenta… Con una Pelé Kick, Ripley casi gana la contienda.

Sane distrajo a Riple y y Asuka la sacó con una patadota giratoria a la cabeza… Sane le cayó encima a Ripley con su tremendo antebrazo volador.

Más adelante, Ripley atacó a Asuka con tremendo powerbomb, Iyo le cayó encima con patadas voladoras, pero Asuka sobrevivió al conteo realizado por Ripley.

Más adelante, Ripley atacó a Kairi Sane con el Riptide e Iyo Sky le cayó encima con su Over the Moonsault, para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Ya veremos qué pasa, ¿cuándo traicionará Iyo Sky a Rhea Ripley, o seguirán siempre de amigas?