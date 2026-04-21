Luchadores mexicanos acompañaron a Dominik Mysterio en WrestleMania

Dominik Mysterio dejó una de las postales más impactantes de WrestleMania 42 al aparecer en la Noche 2 como el autoproclamado “King of Luchadores”, en una entrada cargada de simbolismo y estética de lucha libre mexicana.

Montado en un imponente trono azteca y rodeado por más de dos docenas de luchadores enmascarados, “Dirty Dom” convirtió su llegada al ring en un espectáculo que rápidamente fue señalado por aficionados como uno de los mejores de todo el fin de semana.

► Talento independiente en WrestleMania

Uno de los aspectos más llamativos fue que los participantes no eran simples extras. WWE recurrió a luchadores independientes mexicanos y latinos reales para dar vida a la escena, con la empresa Masked Republic como encargada de coordinar el grupo.

La presencia de estos talentos le dio autenticidad al segmento y funcionó como una vitrina importante para la lucha libre independiente en un evento de escala global.

► Los luchadores que formaron parte de la entrada

Poco a poco en redes sociales comenzaron a revelarse los nombres de los luchadores, quienes mostraron fotos del momento que para ellos también fue histórico, al momento se conocen los nombres de:

Gravity

Rayo Star

Anubbis

Mexa Boys (Noisy Boy y Spider Fly)

Calibus

Diablo Azteca

Skalibur

Enigma

King Jaguar

Chris Nasty

El Fatal

Adrian Quest

Sonico

► Un gran momento para los luchadores mexicanos

El segmento fue visualmente impactante y cumplió su objetivo de proyectar a Dominik Mysterio como el representante de la lucha libre mexicana.

Varios luchadores vivieron su sueño, pero esperan pronto poder volver a pisar un escenerario de WWE pero ahora como parte de la empresa.