NJPW: Carteles «Road to Wrestling Dontaku 2026»

Se han revelado los carteles para la gira «Road to Wrestling Dontaku 2026» que New Japan Pro Wrestling presentará previo a sus magnas funciones de Wrestling Dontaku en Fukuoka.
► «Road to Wrestling Dontaku 2026»
La gira comenzará el 19 de abril en el Korakuen Hall de Tokio y concluirá el 1 de mayo en el Beeline Sports Park Aira, en Kagoshima.
Dentro de la gira, se pondrán en juego tres campeonatos; aunque antes de ello, habrá una lucha para designar a la dupla retadora al Campeonato de Parejas IWGP. Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se medirán a United Empire (HENARE y Great-O-Khan). Este combate se efectuará el 20 de abril en el Korakuen Hall.
Dentro de la gira se efectuará una función de Wrestling Red Zone, donde se expondrán dos campeonatos. El primero de ellos es el Campeonato de Parejas de Peso Jr. donde Unbound Co. (Robbie X y Taiji Ishimori) los actuales monarcas de la categoría, expondrán el cetro por segunda vez, concediendo revancha a los monarcas precedentes, Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) quienes buscan su tercer reinado.
El segundo título en juego es el Campeonato de Parejas IWGP, donde Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) pondrán en disputa el cetro por sexta vez. Sus rivales serán o Bishamon o United Empire.
Para el 29 de abril, también dentro de la gira, se presentará la función «Wrestling Hizen No Kuni». A partir de esta fecha se incorpora el luchador mexicano Místico, quien se unirá al equipo Hontai para enfrentar a la peligrosa House of Torture.
En esta misma función, DOUKI chocará con el veterano Tiger Mask, quien tendrá su último desafío por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. Para DOUKI será la cuarta ocasión que expone su cinturón.
Los carteles quedan de la siguiente manera:
NJPW, 19.04.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Yuya Uemura, Taichi y Masatora Yasuda vs. Ryusuke Taguchi, YOH y Taisei Nakahara
2. Shota Umino, Togi Makabe, Tomoaki Honma y Master Wato vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru
3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young
4. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vs. Ren Narita, Don Fale y Dick Togo
5. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Gedo y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay
6. Special Tag Match: OSKAR y Robbie X vs. Hartley Jackson y Kosei Fujita
7. Special Tag Match: Yuto-Ice y Taiji Ishimori vs. Ryohei Oiwa y Robbie Eagles
NJPW, 20.04.2026
Tokyo Korakuen Hall
0. Jakob Austin Young vs. Taisei Nakahara
1. Yuya Uemura, Taichi y Masatora Yasuda vs. Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tatsuya Matsumoto
2. Shota Umino, Togi Makabe, Tomoaki Honma y YOH vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru
3. Yota Tsuji y Gedo vs. Jake Lee y Francesco Akira
4. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vs. Ren Narita, Don Fale y Dick Togo
5. Shingo Takagi vs. Zane Jay
6. Callum Newman vs. Daiki Nagai
7. Yuto-Ice, OSKAR, Taiji Ishimori y Robbie X vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
8. IWGP Tag Team Title Contendership: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan y HENARE
NJPW, 24.04.2026
Tex Port Imabari
1. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Taisei Nakahara vs. Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda
2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young
3. Shota Umino, Toru Yano, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. Chase Owens, DOUKI, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo
4. Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Robbie X y Gedo vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
5. Shingo Takagi, Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay
6. Yuya Uemura Imabari Homecoming Match: Yuya Uemura, Oleg Boltin y Aaron Wolf vs. Ren Narita, Don Fale y Yujiro Takahashi
NJPW «WRESTLING REDZONE IN HIROSHIMA», 25.04.2026
Hiroshima Sun Plaza Hall
– Oleg Boltin, Aaron Wolf, Togi Makabe y Tiger Mask vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y Dick Togo
– Yuya Uemura y Tomoaki Honma vs. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
– Yota Tsuji, Shingo Takagi, Gedo y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Jakob Austin Young y Zane Jay
– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y Robbie X (c) vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita
– IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Ganador de Goto/YOSHI-HASHI vs. O-Khan/HENARE
NJPW, 26.04.2026
Yamaguchi KDDI Ishin Hall
1. Daiki Nagai vs. Taisei Nakahara
2. Togi Makabe y Toru Yano vs. Yuto-Ice y OSKAR
3. Shota Umino, Tomoaki Honma y YOH vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young
5. Yuya Uemura, Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
6. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Tiger Mask y Master Wato vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y SHO
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie Eagles vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay
NJPW, 27.04.2026
Yamaguchi Butterfly Arena
1. Robbie X vs. Taisei Nakahara
2. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto-Ice y OSKAR
3. Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi y SHO
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Francesco Akira
5. Yuya Uemura, Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
6. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Toru Yano y Tiger Mask vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay
NJPW «WRESTLING HIZEN NO KUNI», 29.04.2026
SAGA Arena
1. Shota Umino, YOH, Master Wato y Taisei Nakahara vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru
2. Toru Yano y Tomoaki Honma vs. Yuto-Ice y OSKAR
3. Yuya Uemura, Taichi, Ryusuke Taguchi y Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young
5. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Mistico vs. Ren Narita, Don Fale y Dick Togo
6. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira y Zane Jay
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. Tiger Mask
NJPW, 30.04.2026
Gran Messe Kumamoto
1. Robbie X vs. Taisei Nakahara
2. Toru Yano y Ryusuke Taguchi
3. Shota Umino, Tomoaki Honma y YOH vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi y SHO
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Chase Owens, Great-O-Khan y Francesco Akira
5. Yuya Uemura, Taichi, Mistico y Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
6. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Tiger Mask y Master Wato vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Jakob Austin Young y Zane Jay
NJPW, 01.05.2026
Beeline Sports Park Aira (Aira City General Sports Park Gymnasium)
1. Daiki Nagai vs. Taisei Nakahara
2. Toru Yano y Tomoaki Honma vs. Yuto-Ice y OSKAR
3. Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Great-O-Khan, HENARE y Francesco Akira
5. Yuya Uemura, Taichi, Master Wato y Masatora Yasuda vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita
6. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Tiger Mask y Mistico vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI y SHO
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori y Robbie X vs. Callum Newman, Jake Lee, Jakob Austin Young y Zane Jay