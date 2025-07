AEW ALL IN TEXAS .— Llegó el momento para el que será no sólo el evento más grande del año en AEW, sino también su cartel con mayor entrada y mayor taquilla en territorio norteamericano. El día promete ser histórico, pues ‘Hangman’ Adam Page llega como la última esperanza para tratar de derrocar a Jon Moxley, quien ha tenido literalmente secuestrado el Campeonato Mundial AEW, manteniéndolo en su poder gracias a la ayuda de sus Death Riders, a quienes no les ha importado romper cada regla existente para beneficiar a Moxley. Los ojos de los fans de la lucha estarán centrados en el estadio de los Rangers de Texas. ¿Podrán ver cumplidas sus esperanzas o Moxley se saldrá con la suya? La acción de AEW se emite desde el Globe Life Field, en Arlington, Texas.

La invicta multicampeona Mercedes Moné fue la vencedora del Torneo Owen Hart en su categoría femenil tras derrotar a Jamie Hayter, ganando así una lucha titular contra la Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm. Ésta será la más importante lucha de mujeres en la historia de AEW.

El cartel de AEW All In Texas es:

AEW All In Texas