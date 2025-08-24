AEWxNJPW FORBIDDEN DOOR 2025 .— La rivalidad entre ‘Hangman’ Adam Page y MJF ha adquirido los matices de una tragedia griega moderna. Hangman derrotó a MJF en Revolution, y meses más tarde, en All In: Texas, conquistó el máximo cetro de AEW. MJF, por su parte, emergió victorioso del Casino Gauntlet Match, asegurándose así un contrato para disputar la corona en el momento de su elección. En el Dynamite del 13 de agosto, Hangman lanzó un guante retador que MJF, herido en su orgullo, recogió de inmediato. Sin embargo, una semana después, MJF y los Gates of Agony, secuestraron a Mark Briscoe. MJF urgió su ultimátum: la lucha debía incluir cláusulas que permitieran que el título cambie de manos por descalificación o conteo fuera del ring, y además su contrato del Casino Gauntlet Match quedaría intacto. Hangman no tuvo más remedio que acceder a las demandas. ¿Qué sucederá en esta helada noche londinense? La acción de AEW se emite desde The O2 Arena, en Londres, Inglaterra.
El cartel de AEWxNJPW Forbidden Door: London es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page (c) vs. MJF.
- LUCHA EN JAULA: Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin y Kota Ibushi vs. Jon Moxley Claudio Castagnoli, Matt Jackson, Nick Jackson y Gabe Kidd.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. (c) vs. Nigel McGuinness (con Daniel García).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) vs. Athena.
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Swerve Strickland.
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor vs. Persephone vs. Bozilla.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Hiromu Takahashi.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. Brodido (Brody King y Bandido) vs. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler).
- Adam Copeland y Christian Cage vs. Kip Sabian y Killswitch.
