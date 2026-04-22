NXT REVENGE: Zaria vence a Sol Ruca en lucha de última mujer en pie

La rivalidad entre Sol Ruca y Zaria alcanzó su punto más extremo en una lucha de última mujer en pie, donde no había descalificaciones y la única forma de ganar era dejar a la oponente incapacitada para levantarse antes de la cuenta de diez.

Desde el inicio, ambas dejaron claro que no habría tregua. Ruca sorprendió con un ataque aéreo en ringside, pero Zaria respondió con violencia utilizando objetos como cubos de basura, cables y palos de kendo para dominar la situación.

La australiana llevó el combate a un terreno físico, castigando sin piedad a Sol, incluso llegando a asfixiarla con un cable. Sin embargo, Ruca resistió y respondió con una ofensiva basada en su agilidad y creatividad, logrando poner en aprietos a su rival en varios momentos.

La lucha escaló en intensidad cuando ambas atravesaron una estructura cercana a la mesa de comentaristas y continuaron el castigo entre el público. Zaria conectó un devastador F6 sobre la mesa, pero Ruca logró levantarse antes de la cuenta final.

► Momentos claves

En la recta final, ambas subieron a una zona elevada de la grada, donde intercambiaron ataques en una situación de alto riesgo.

En lo alto de la estructura, Zaria fingió reconciliarse con Sol Ruca, solo para empujarla segundos después. Ruca cayó sobre dos mesas colocadas debajo, pero solo una se rompió, dejándola sin capacidad de levantarse antes de la cuenta de diez, otorgando la victoria a la australiana.

► ¿Qué pasará ahora?

La traición de Zaria marca un punto de quiebre definitivo en su relación con Sol Ruca. Sin embrgo, Ruca parece que ha dicho adiós a NXT para incorporarse al elenco de RAW.