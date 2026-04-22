NXT REVENGE: Tatum Paxley retiene en lucha de ataúd ante Blake Monroe

El Campeonato Norteamericano Femenil NXT estuvo en juego en una peligrosa lucha de ataúd, donde Tatum Paxley defendió su reinado ante Blake Monroe en un duelo que rápidamente se tornó violento.

Desde el inicio, ambas buscaron imponerse con ataques directos. Paxley fue la primera en intentar cerrar el combate al lanzar a su rival dentro del ataúd, pero Monroe reaccionó de inmediato para mantener la contienda abierta.

La lucha se desarrolló con el uso constante de objetos, incluyendo flores fúnebres, una casa de muñecas y el propio ataúd como armas. Blake tomó ventaja al castigar a la campeona contra las escaleras metálicas y utilizando diversos elementos para desgastarla.

Paxley resistió y respondió con castigos contundentes, logrando equilibrar el combate con suplexes y ataques dirigidos. Ambas protagonizaron momentos de alto impacto, incluyendo un Spanish Fly desde el ataúd hacia el suelo, que dejó a las dos severamente dañadas.

El enfrentamiento alcanzó su punto más extremo cuando Monroe introdujo diamantes sobre la lona, aumentando el nivel de castigo en cada movimiento. A pesar de ello, Paxley encontró la forma de resistir y mantenerse en pie.

► Momentos claves

En el desenlace, Blake intentó cerrar el ataúd con la campeona dentro, pero Paxley evitó la derrota utilizando el campeonato. Tras una serie de intercambios, Tatum sorprendió a Monroe con un Cemetery Drive seguido de una patada giratoria que la envió al interior del ataúd, permitiéndole cerrarlo y asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Tatum Paxley reafirma su reinado en una de las luchas más exigentes posibles. Sin embargo, Blake no parece que se quede tranquila, pues añoraba mucho quedarse con el título.