AEW DYNAMITE 22 de abril 2026: Cartelera, horario y dónde ver EN VIVO

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Dónde ver AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa

Este miércoles 22 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****)
  3. Will Ospreay venció a Hechicero (*****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa
AEW Dynamite 22 de abril 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa.
  • Will Ospreay vs. Mark Davis.
  • Mina Shirakawa vs. Hikaru Shida.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite en vivo

Fecha: miércoles 22 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Veterans Memorial Coliseum Portland, Oregon.

El evento forma parte del especial Spring BreakThru.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Campeonato Mundial AEW
Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa		 Allin Retiene 98% Primera defensa del nuevo campeón. Allin necesita consolidar su reinado y Ciampa, aunque peligroso, no sale perjudicado con la derrota.
Will Ospreay vs. Mark Davis Will Ospreay 97% Ospreay necesita recuperarse de su derrota contra Moxley en Dynasty. Davis es una amenaza letal, pero Ospreay tiene la técnica y la velocidad para superarlo.
Mina Shirakawa vs. Hikaru Shida Mina Shirakawa 55% Shirakawa tiene un gran impulso desde que Toni Storm fue atacada. La historia de Storm necesita resolución, y una victoria de Mina avanzaría ese arco narrativo.
* AEW Dynamite – 22 de Abril de 2026

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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