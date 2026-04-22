AEW DYNAMITE 22 de abril 2026: Cartelera, horario y dónde ver EN VIVO

Este miércoles 22 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****)
- Will Ospreay venció a Hechicero (*****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)
► Momentos clave
- Tommaso Ciampa interceptó a Dezmond Xavier en el aire con una rodilla brutal, cortando su ofensiva aérea. A partir de ahí, remata con su rodillazo final para asegurar la victoria.
- Kevin Knight resistió el castigo de Claudio Castagnoli y definió con su UFO Splash para lograr la cuenta de tres y retener el campeonato.
- Will Ospreay, tras resistir el castigo al cuello y múltiples intentos de sumisión, conectó su devastador Hidden Blade sobre Hechicero logrando la cuenta de tres.
- Willow Nightingale logró superar el castigo al hombro durante gran parte del combate y al final sorprendió al evitar el Alabama Slam de Kamille y conectó un toque de espaldas que le dio la victoria.
- MJF intentó tomar ventaja con un golpe bajo, pero Allin respondió de inmediato y lo sorprendió con una ráfaga de cuatro Coffin Drops para conseguir la cuenta de tres, logrando conquistar el campeonato.
► Cartelera AEW Dynamite 22 de abril 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa.
- Will Ospreay vs. Mark Davis.
- Mina Shirakawa vs. Hikaru Shida.
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite en vivo
Fecha: miércoles 22 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Veterans Memorial Coliseum Portland, Oregon.
El evento forma parte del especial Spring BreakThru.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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