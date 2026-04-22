Paige no creyó que WWE le daría el alta para volver a luchar

El sorprendente regreso de Paige en WrestleMania 42 casi no se produce, ya que en su etapa a anterior en la WWE se había visto obligada a retirarse prematuramente debido a una grave lesión en el cuello. Si bien años después logró luchar en AEW, igual necesitaba contar eon el alta médica para volver a luchar, situación que se dio el pasado fin de semana donde reapareció para ayudar a Brie Bella a ganar los Campeonatos Femeninos en Parejas WWE.

► Paige vuelve a WWE después de ocho años

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Paige compartió un video en el que mostraba el momento exacto en que se enteró de que la WWE le había dado el alta médica para volver a luchar. En el video, admitió que, hasta ese momento, creía firmemente que la WWE jamás le permitiría regresar al ring, por que temía que ese momento nunca iba a volver a darse.

“Sí, acabo de recibir una gran noticia. Me han dado el alta para volver a casa, a la WWE, así que estoy muy contenta. Y tenemos a Chris aquí. Me apoyó todo el tiempo. Pero sí, me emocioné mucho porque pensé: ha sido un camino largo para mí. Intentando mantenerme sobria y, ya sabes, rodeándome de la gente adecuada. Y es que… se siente bien.”

“Estaba muy estresada. Pensaba: ‘No hay manera de que me dejen luchar de nuevo. Imposible’. Estaba muy estresada.”

“Es que… Sí, es genial. Es bueno. Son buenas noticias. Ahora puedo respirar. Estaba estresada. Estaba temblando”.

Esta confesión le da un contexto importante a su regreso en WrestleMania 42, que fue una completa sorpresa para los fanáticos cuando reemplazó a Nikki Bella en la lucha por el Campeonato Femenil de Parejas después de que Nikki sufriera una lesión en el tobillo. Paige entró al ring junto a Brie Bella (con Nikki apoyando en ringside) y fue quien consiguió la victoria, marcando su primera aparición en la WWE en ocho años.