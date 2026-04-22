Lo bueno y lo malo de WWE NXT 21 de abril 2026

WWE RAW 21 DE ABRIL DE 2026.— WWE celebró este lunes una nueva edición de WWE NXT, la primera tras WrestleMania 42. El combate estelar fue un Last Woman Standing entre Sol Ruca y Zaria, con victoria de esta última.

A continuación, repasamos lo bueno y lo malo de WWE Raw, en orden descendente.

WWE NXT (21 de abril de 2026): lo mejor y lo peor

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Nuevo Campeón WWE Speed

La victoria de Lexis King sobre el prometedor EK Prosper para capturar el Campeonato Speed se siente como un completo error creativo. Ya sabemos que estos combates rápidos no suelen destacarse mucho (salvo excepciones), este tipo de luchas admite que talentos ágiles como Prosper al menos lograban hacer los combates divertidos. Otorgarle el cinturón a King en lugar de aprovechar el enorme carisma e impulso de un novato emocionante, hace que el campeonato se sienta aún más irrelevante.

► 1 – ¿Izzi Dame como retadora?

La elección de Izzi Dame como la próxima amenaza al Campeonato Femenil NXT de Lola Vice resulta muy poco convincente debido a su reciente historial de dolorosas derrotas y victorias obtenidas únicamente gracias a interferencias externas. WWE no ha construido a Dame de una manera que la haga lucir como una retadora legítima o creíble frente a la campeona actual.

LO MEJOR de WWE NXT

► 3- Lizzy Rain llegará a refrescar NXT

La viñeta introductoria de Lizzy Rain demostró que aportará un soplo de aire fresco y muy necesario a la división femenil de la marca. Con una actitud irreverente y un personaje auténticamente inspirado en el «heavy metal», Rain (anteriormente conocida en la escena independiente como Rayne Leverkusen) promete destacarse de inmediato.

► 2- Tatum Paxley vs. Blake Monroe

El combate de ataúd entre Tatum Paxley y Blake Monroe fue un enfrentamiento estelar lleno de innovación y gran psicología en el ring. Se elogia el uso de armas poco convencionales, como una casa de muñecas, y la excelente dinámica entre la locura inherente de Paxley y la faceta más perturbadora de Monroe. Además, el brillante uso del simbolismo—como la vanidad de Monroe al ignorar su propio título personalizado dentro del ataúd—coronó una historia que llegó a ser personal y nos dio uno de los mejores combates de la noche

► 1- ZaRuca finaliza su rivalidad por todo lo alto

La intensa rivalidad entre las antiguas compañeras Zaria y Sol Ruca culminó de manera espectacular, consolidando a Zaria como la principal villana de NXT. En un final verdaderamente caótico desde lo alto de un balcón, Zaria fingió una emotiva reconciliación pronunciando el clásico «Lo siento, te amo», solo para traicionar a Ruca segundos después y arrojarla contra unas mesas (con un mal aterrizaje incluido). Este cierre no solo fue sumamente entretenido, sino que sirvió como la despedida perfecta e impactante para Ruca, quien presumiblemente se unirá a RAW.

¿Qué te pareció WWE NXT del 21 de abril de 2026? Déjanos tu opinión.