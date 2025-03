La película Coyote vs. Acme, de John Cena, tiene futuro

Parecía que finalmente iba a eliminarse y nunca podría verse pero la película Coyote vs. Acme, que cuenta con John Cena en su elenco, estaría viendo la luz al final del túnel. No porque Warner Bros. Discovery, sus propietarios originales, hayan cambiado de opinión, pero sí porque están negociando su venta a otra distribuidora que sí podría llevarla a las salas de cine o plataformas de streaming. Nos informan de ello desde Deadline.

EXCLUSIVA: La película Coyote vs. Acme de Warner Bros., que había sido archivada, finalmente podría haber encontrado un nuevo hogar, con el estudio en negociaciones de venta, según podemos revelar.

El distribuidor y financista de Gareth West, Ketchup Entertainment, está negociando una adquisición de todos los derechos por un proyecto híbrido animado/acción en vivo en un rango de $50 millones. El año pasado, Ketchup rescató la película de ese mismo estudio The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie.

El acuerdo aún no está finalizado y todavía existe la posibilidad de que no se concrete, pero va en la dirección correcta. Si se llega a un acuerdo, la película se estrenaría en cines en 2026.

El trato marcaría un gasto significativo y récord para Ketchup, cuyo catálogo de lanzamientos anteriores incluye la película Goodrich con Michael Keaton, el reinicio del cómic Hellboy: The Crooked Man, el thriller Hypnotic con Ben Affleck y el drama de Jessica Chastain Memory de Michel Franco.

Dirigida por David Green y escrita por Samy Burch, guionista de May December, junto con el co-director de DC Studios James Gunn y Jeremy Slater, Coyote vs. Acme está basada en los personajes de Looney Tunes y en el artículo de humor de The New Yorker titulado Coyote v. Acme de Ian Frazier.

Will Forte, John Cena y Lana Condor protagonizan la película, que sigue a Wile E. Coyote, quien, después de que los productos de Acme lo fallaran una y otra vez en su persistente persecución del Roadrunner, decide contratar a un abogado de carteles para demandar a la Corporación Acme. El caso enfrenta a Wile E. y su abogado (Forte) contra el intimidante exjefe de este último (Cena), pero una creciente amistad entre el hombre y el dibujo animado avivará su determinación para ganar.

