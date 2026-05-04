Este lunes 4 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Penta venció a Rusev (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***)
- Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2)
- Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2)
- Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)
► Momentos clave:
- En un combate en el que recibió mucho castigo Penta sorprendió a Rusev con rodada a espaldas para ganar por conteo de tres.
- Asuka apareció para castigar a Iyo Sky contra la ceja del ring sin que la réferi viera. Becky Lynch se llevó la victoria con su Manhandle Slam y retuvo el Campeonato Intercontinental WWE.
- El Grande Americano quiso hacer trampa, pero El Grande Americano Original llegó para quitarle la placa de metal, lo que aprovechó Rey Mysterio para conectar a El Grande Americano con el 619 y se llevarse la victoria.
- Liv Morgan intervino a favor de sus compañeras de The Judgment Day; lo que aprovechó Roxanne Pérez aprovechó para llevarse la victoria con su Pop Rox sobre Bayley.
► Cartelera WWE RAW 4 de mayo de 2026
- Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page.
- JD McDonagh vs. Finn Bálor.
- Roman Reigns y Jacob Fatu firman contrato para Backlash.
- Sol Ruca firma oficialmente con Raw.
- Reto abierto de Oba Femi.
- Asuka e Iyo Sky convocadas por Adam Pearce.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 4 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: CHI Health Center, Omaha, Nebraska.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.