WWE RAW 4 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 4 de mayo 2026 | Penta y Je'Von Evans vs. Rusev y Ethan Page

Este lunes 4 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Penta venció a Rusev (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***)
  3. Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2)
  4. Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2)
  5.  Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 4 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 4 de mayo 2026 | Penta y Je'Von Evans vs. Rusev y Ethan Page
WWE Raw 4 de mayo 2026.
  • Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page.
  • JD McDonagh vs. Finn Bálor.
  • Roman Reigns y Jacob Fatu firman contrato para Backlash.
  • Sol Ruca firma oficialmente con Raw.
  • Reto abierto de Oba Femi.
  • Asuka e Iyo Sky convocadas por Adam Pearce.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 4 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: CHI Health Center, Omaha, Nebraska.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page Penta y Evans 55% La union entre Rusev y Page es fragil, con Rusev advirtiendo a Page que tendra un problema si pierden. Penta tiene una deuda que saldar y Evans aporta la juventud necesaria.
JD McDonagh vs. Finn Bálor Finn Balor 60% Ultima oportunidad de McDonagh contra su antiguo mentor. Balor no esta en posicion de perder y su experiencia prevalecera en un combate tecnico y brutal.
Firma de Contrato
Roman Reigns y Jacob Fatu para Backlash.		 Confrontacion 90% Las firmas de Reigns nunca terminan pacificamente. Fatu demostro que ataca a su propia familia. La mesa volara y seguridad separara a ambos.
Oba Femi vs. oponente sorpresa Victoria de Femi 95% Femi sigue siendo la figura mas dominante del elenco. La pregunta no es si ganara, sino quien sera lo suficientemente valiente para enfrentarlo.
* WWE Raw – 4 de Mayo de 2026 – Camino a Backlash

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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