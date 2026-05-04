Este lunes 4 de mayo, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Penta venció a Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***) Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2) Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2) Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 4 de mayo de 2026

Penta y Je’Von Evans vs. Rusev y Ethan Page.

JD McDonagh vs. Finn Bálor.

Roman Reigns y Jacob Fatu firman contrato para Backlash.

Sol Ruca firma oficialmente con Raw.

Reto abierto de Oba Femi.

Asuka e Iyo Sky convocadas por Adam Pearce.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 4 de mayo de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: CHI Health Center, Omaha, Nebraska.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.