WWE Raw: Penta venció a Rusev y obtuvo venganza tras paliza de la semana pasada

Esta noche, en la primera lucha de Raw presentada por WWE, vimos cómo el mexicano Penta vencer a Rusev y obtener una venganza luego de la paliza de la semana pasada, cuando lo atacó brutalmente.

► Así fue la victoria de Penta sobre Rusev

La campana sonó y Penta recibió derechazo y patadas de Rusev, así como varios súplex rápidos.

Rusev pateó a Penta, jugó con la cola de su máscara y lo pisoteó antes de una cuenta en dos.

Con patada frontal, superkicks y patadas voladoras, Penta logró liberarse de Rusev; luego Penta le cayó encima con Tope con Hilo a su rival y careó con Ethan Page, quien estaba en ringside.

Penta luego dio superkick a Rusev para meterlo al ring, en donde Rusev le interceptó una plancha con una patadota a la cara y logró.

Tras comerciales, Penta atacó a Rusev con plancha cruzada y la cuenta llegó a dos. Rusev evitó el Mexican Destroyer y castigó con azotón de espaldas contra la lona al mexicano.

El enmascarado luego recibió tremenda patadota frontal a la cara. Penta se ató a las sogas tras simular que iba a volar, Rusev se quedó de espaldas tras fallar la superkick, y Penta lo sorprendió con rodada a espaldas para ganar por tres.

Rusev atacó a Penta cuando este celebraba con el título y Ethan Page se iba a unir a la paliza, pero Rusev con la mirada lo intimidó.

Penta reaccionó a la paliza, pero Page le dio por la espalda al mexicano y Rusev ya aceptó la ayuda para darle entre los dos.

Je’Von Evans entró al ring, le bajó las sogas a Rusev y castigó en el abdomen a Page, a quien remató con súper lazo desde las sogas.

Penta le dio superkick a Rusev y Evans con su OG Cutter desde el esquinero; lo remató. Penta y Evans celebraron, mientras Rusev y Page se fueron golpeados.