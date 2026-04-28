Seth Rollins vs. Bron Breakker para Backlash

En la más reciente edición de Raw, Seth Rollins tuvo un careo con Bron Breakker, luego de que este le dañara sus planes en WWE WrestleMania 42 y pactaron una lucha para Backlash 2026.

► Seth Rollins buscará venganza de Bron Breakker en Backlash 2026

Seth Rollins empezó su promo saludando a los fans en Laredo, Texas, y fue rápidamente al fondo del asunto: «Hay una razón por la que perdí ante Gunther, y es que sea peor que él. Y hay una razón por la cual Roman Reigns es ahora Campeón WWE, y esa razón es Bron Breakker».

Rollins retó a Breakker a salir al ring para darse con todo: «Te lo di todo. Te di el mundo en bandeja de plata y lo que hiciste fue traicionarme y quitarme todo lo mío», le dijo Rollins a Breakker cara a cara.

«Pero… ¿Todo para qué? ¿En qué te has beneficiado?» Sin embargo, quien respondió no fue Bron, sino Paul Heyman... aunque, al final, Heyman cambió de opinión y le dio el micrófono a Breakker.

«¿Me diste todo? ¿Qué me diste? ¡Cada semana me ponías a luchar y a pelear ante todos por ti! ¡No tienes a nadie, no tienes amigos! ¡Nos necesitabas a nosotros para luchar por ti!«, dijo Bron Breakker.

«Y tú necesitas a ese tipo (en referencia a Paul Heyman). Hace unos años, llamé a Shawn Michaels y le dije que quería ir a NXT, siendo campeón mundial, para luchar ante los mejores, y tú eras uno de los mejores», dijo Rollins.

«Paul Heyman me dijo que quería que te llevara bajo mi ala, y dije que sí, porque tienes todo para ser una mina de dinero en WWE. He visto a gente aquí en WWE, durante 14 años, pero tú eres único. ¡Eres el más grande, el más fuerte, el más rápido atleta que haya visto en WWE!«, le dijo Rollins.

«¡Tenías todo para ser la próxima gran estrella de este negocio! ¡Todo!… Excepto lo más importante: la mente», dijo Rollins.

«¡Breakker… TÚ NO ESTÁS LISTO!», sentenció Seth Rollins. Pero, Breakker se rio y dijo: «¡Yo ya estaba camino a ser estelarista, no necesitaba nunca tu ayuda! ¡Perdiste el título mundial porque tienes la mente y el cuerpo débil!«, respondió Breakker.

«Hijo, si crees que estás listo... Backlash es en dos semanas y te voy a dar la oportunidad de demostrar que estás listo», dijo Seth Rollins.