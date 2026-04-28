NOAH: Resultados «Legacy Rise 2026» Dragon Bane y Alejandro retienen

Como parte de la gira «Legacy Rise 2026«, Pro Wrestling NOAH llegó al Tokyo Korakuen Hall, donde se expuso un campeonato.

► «Legacy Rise 2026»

Luego de tres meses, Karl Anderson y Doc Gallows retornaron a NOAH doblegando a Kaito Kiyomiya y Harutoki. Tras la lucha de Marufuji y Kenoh, Good Brothers subieron al ring y los atacaron, declarando que tomarán el control de la empresa.

En una intensa refriega de tercias que terminó en descalificación, Team 2000X (Jun Masaoka, OZAWA y Takashi Sugiura) vencieron a Los Tranquilos de Japon (BUSHI, RYUSEI y Tetsuya Naito). Masaoka fue humillado por la niebla venenosa de BUSHI, de quien juró vengarse. OZAWA propuso que se realizara una votación entre los fans para elegir que lucha quieren como estelar del evento en Ryogoku.

En la semifinal, Alejandro y Dragon Bane lograron la segunda defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC imponiéndose al Team 2000X (Kai Fujimura y Tadasuke). Los retadores intentaron, sin éxito, reclutar a Alejandro para el Team 2000X, por lo que terminaron golpeándolo.

En el turno principal, White Raven Squad (KENTA y Shane Haste) se llevaron el triunfo ante AMAKUSA y Yoshiki Inamura. Haste mostró un amplio dominio doblegando al monarca Ishimura.

Los resultados completos son:

NOAH «LEGACY RISE 2026», 24.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,021 Espectadores

1. Manabu Soya, Eita, Super Crazy y Daiki Odashima vencieron a Atsushi Kotoge, Mohammed Yone, Hajime Ohara y Katsumi Inahata (7:32) con la Dando de Soya sobre Ohara.

2. Kid Lykos I, Kid Lykos II y Hiroto Tsuruya vencieron a Tetsuya Endo , HAYATA y Yuto Koyanagi (5:52) con la Swanton Bomb de Lykos I sobre Koyanagi.

3. Knull venció a Midori Takahashi (1:21) con un Mount Knull.

4. Karl Anderson y Doc Gallows vencieron a Kaito Kiyomiya y Harutoki (9:43) cuando Anderson colocó espaldas planas a Harutoki tras un Magic Killer.

5. Naomichi Marufuji y Kenoh vencieron a Masa Kitamiya y Alpha Wolf (10:28) con un Perfect Inside Cradle de Marufuji sobre Wolf.

6. OZAWA, Takashi Sugiura y Jun Masaoka vencieron a Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI (11:02) cuando BUSHI fue descalificado.

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Dragon Bane y Alejandro (c) vencieron a Tadasuke y Kai Fujimura (14:51) con Cradle de Alejandro sobre Tadasuke (2nd defense) defendiendo el título.

8. KENTA y Shane Haste vencieron a Yoshiki Inamura y AMAKUSA (18:32) con la Bomb Valley Death de Haste sobre Yoshiki Inamura.