El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2) Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2) LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****) LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)

► Este martes en WWE NXT

En NXT Revenge, Myles Borne retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante Dion Lennox con todo DarkState en el ringside. Fue una victoria con matices, porque Saquon Shugars interfirió, causando accidentalmente la derrota de su propio compañero de facción. El error de Shugars no pasó desapercibido. Instantes después del resultado, Shugars fue a rogarle al Gerente General, Robert Stone, que le diera al grupo otra oportunidad al título, pero Stone, en lugar de concederle la revancha a Lennox, decidió que el siguiente retador de Borne sería el propio Shugars. Una decisión que pone a Shugars en una posición imposible: luchar por un título al que su error le costó a su compañero la oportunidad. ¿Podrá Shugars ganar el título en esas condiciones?

Ricky Saints intentó interferir en la lucha por el Campeonato NXT entre Tony D’Angelo y Ethan Page la semana pasada, pero fue apartado del combate por Shiloh Hill, lo que derivó en que fuera programado un mano a mano entre ellos.

BirthRight (Lexis King y Uriah Connors) enfrentarán a EK Prosper y Dorian Van Dux. Prosper viene de perder el torneo por el Campeonato WWE Speed en una lucha donde King tuvo el respaldo de toda BirthRight en el ringside. Esta lucha de equipos es la revancha inmediata que NXT le ofrece al público sin darle a Prosper una revancha directa por el cinturón.

Lizzy Rain, luchadora inglesa de 28 años anteriormente conocida como Rayne Leverkusen, hace su debut oficial en NXT esta noche.

Además, Tony D’Angelo, Campeón NXT, estará presente en el show.