AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 4

Para la cuarta fecha de la «Champion Carnival 2026«, All Japan Pro Wrestling se trasladó al Shinjuku FACE, donde se efectuaron cinco luchas.

► «Champion Carnival 2026» Día 4

Madoka Kikuta y XYON sostuvieron una intensa refriega que se trasladó a ring side. La cuenta sorprendió a ambos gladiadores, por lo que se decretó empate por doble conteo fuera.

Hideki Suzuki logró su segundo resultado positivo consecutivo, sometiendo a Ryuki Honda.

Usando el poder de sus patadas, Yuma Anzai finalmente logró su primera victoria, doblegando a Kengo Mashimo.

Rei Saito derrotó frontalmente a Go Shiozaki para ligar su segunda victoria. Saito usó toda su fuerza física par establecer su control.

En el turno estelar, Kento Miyahara dio cuenta de Oddyssey, logrando su primer triunfo al revertir el dominio del poderoso estadounidense.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 23.04.2026

Shinjuku FACE

520 Espectadores – Super No Vacancy Full House

– Champion Carnival – Grupo B: Daisuke Sekimoto [6] venció a Jun Saito [0] por Forfeit.

1. Daisuke Sekimoto venció a Shota Kofuji (4:47) con un Lariat.

2. Shotaro Ashino, Kuma Arashi, MUSASHI y Yuya Aoki vencieron a Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi, Rising HAYATO y Ryo Inoue (6:12) con la Kesagiri Chop de Aoki sobre Inoue.

3. Champion Carnival – Grupo B: Madoka Kikuta [4] vs. Xyon [2] – finalizó en empate por doble conteo fuera (10:05).

4. Champion Carnival – Grupo B: Hideki Suzuki [4] venció a Ryuki Honda [2] (13:49) por detención arbitral (Sleeper Hold).

5. Dan Tamura, Ren Ayabe y Talos vencieron a Seigo Tachibana, Hokuto Omori y Seiki Yoshioka (11:56) con un Dunn Lock de Tamura sobre Tachibana.

6. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Anzai [3] venció a Kengo Mashimo [2] (18:13) con un Gimlet.

7. Champion Carnival – Grupo A: Rei Saito [4] venció a Go Shiozaki [4] (12:31) con la Eisbein.

8. Champion Carnival – Grupo A: Kento Miyahara [3] venció a Oddyssey [4] (10:04) con un Horizontal Cradle.

– Champion Carnival 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Go Shiozaki [4]

-. Oddyssey [4]

3. Rei Saito [4]

-. Kengo Mashimo [2]

-. Talos [2]

6. Kento Miyahara [3]

-. Yuma Anzai [3]

8. Kuma Arashi [0]

Grupo B:

1. Ren Ayabe [4]

-. Daisuke Sekimoto [6]

-. Madoka Kikuta [4]

4. Xyon [2] **

-. Yuma Aoyagi [2]

-. Ryuki Honda [2] **

-. Hideki Suzuki [4] **

8. Jun Saito [0] *

* Baja por lesión para el resto del torneo.

** Recibe 2 puntos por incomparecencia.