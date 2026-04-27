Stardom: Resultados «Nighter in Korakuen» La última lucha de Saki Kashima

por

La empresa femenina Stardom se presentó en el Korakuen Hall de Tokio con la función «Nighter in Korakuen«, donde se dio la última lucha profesional de Saki Kashima.

Imagen

► «Nighter in Korakuen»

En batalla de tercias, Cosmic Angels (Natsupoi, Saori Anou y Yuna Mizumori) no tuvieron problemas para dominar a Fuwa-chan, Kikyo Furusawa y Maki Itoh.

Imagen

Siguió un duelo de parejas donde God’s Eye (Saki Kashima y Syuri) enfrentaron a MOMOAZ (AZM y Momo Watanabe). En once segundos, Kashima sorprendió a AZM y la llevó al toque de espaldas. Sin embargo, y a petición del público, el combate se reanudó y una vez más, Kashima fue quien finiquitó las acciones pero ahora sometiendo a Watanabe. Tras la lucha,  Saki Kashima, visiblemente emocionada, agradeció al público y a sus compañeras por su apoyo.

Imagen

En el turno principal, Hanan y Sayaka Kurara chocaron con HATE (Konami y Saya Kamitani) en la última previa por los Campeonatos World of Stardom y Wonder of Stardom. Las retadoras lograron un importante triunfo que les da una gran confianza para su respectiva lucha de campeonato.

Imagen

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER IN KORAKUEN 2026 APR.2», 23.04.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,312 Espectadores

0. Momo Kohgo y Anne Kanaya vencieron a Kiyoka Kotatsu y Matoi Hamabe (7:35) con un Achilles Tendon Hold de Kotatsu sobre Kanaya.
1. Miyu Amasaki, Starlight Kid y Mei Seira vencieron a Natsuko Tora, Ruaka y Fukigen Death★ (7:06) con la Nagareboshi de Seira sobre Fukigen.
2. Ranna Yagami, Hina y Tabata vencieron a Aya Sakura, Rian y Ema Maishima (7:39) con un Modified Jackhammer de Hina sobre Rian.
3. 4 Way Battle: Hazuki y Koguma vencieron a Lady C y Tomoka Inaba, a Xena y Waka Tsukiyama y a Rina y Azusa Inaba (7:44) con un 120% Schoolboy de Koguma sobre Tsukiyama.
4. Maika, HANAKO, Saya Iida y Bea Priestley vencieron a Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane (8:04) con un Plan Bea de Priestley sobre Kurogane.
5. Natsupoi, Saori Anou y Yuna Mizumori vencieron a Maki Itoh, Kikyo Furusawa y Fuwa-chan (11:29) con un Kumamoto’s Unsinkable Ship de Mizumori sobre Furusawa.
6. Saki Kashima Final Match – Special Tag Match: Syuri y Saki Kashima vencieron a AZM y Momo Watanabe (0:11) con la Kishikaisei de Kashima sobre AZM.
6a. Saki Kashima Final Match – Special Tag Match: Syuri y Saki Kashima vencieron a AZM y Momo Watanabe (14:43) con la Kishikaisei de Kashima sobre Watanabe.
7. Special Tag Match: Hanan y Sayaka Kurara vencieron a Saya Kamitani y Konami (14:58) con un Backdrop Hold de Hanan sobre Konami.

 

 

 

Archivo de artículos