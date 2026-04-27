WWE RAW 27 DE ABRIL 2026 .— Joe Hendry llega a Raw de manera oficial. El nuevo integrante del elenco de la marca roja llega junto a Sol Ruca y Ethan Page desde NXT. 53 semanas después de enfrentar a Randy Orton en WrestleMania 41, Hendry presentará en Raw un concierto en vivo. Se había rumorado que Hendry será ascendido cuando SmackDown se expandió a tres horas, pero los planes no se materializaron. En cambio, se quedó en NXT, donde capturó el Campeonato NXT y lo sostuvo durante un par de meses antes de perderlo ante Tony D’Angelo. Su concierto será el primer capítulo de una nueva historia, y seguramente será una historia de éxito, pues si alguien sabe cómo conectar con una arena en treinta segundos, ese es Joe Hendry. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas.

La semana pasada Rusev interrumpió el combate entre Je’Von Evans y Ethan Page, atacando a Evans en represalia por el OG Cutter que este le propinó desde lo alto de una escalera en WrestleMania. Penta acudió en auxilio de Evans, pero también cayó ante el Bruto Búlgaro, quien le aplicó el Accolade y luego puso el Campeonato Intercontinental sobre sus hombros para dejar clara su ambición. Este lunes veremos a Penta y Rusev en un mano a mano no titular.

En lucha de relevos, Bayley y Lyra Valkyria se medirán con Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. La Campeona Mundial, Liv Morgan, estará en la esquina de las rudas.

El Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, tomará su decisión con respecto al reto lanzado por Jacob Fatu para Backlash. La semana pasada, Fatu declaró que no quiere el título, lo necesita: necesita todo lo que Reigns tiene, y aclaró que no está ahí para ser el Jefe Tribal, sino para tomar todo lo que ese título representa. La condición que Reigns tiene sobre la mesa es clara: defenderá el título en Backlash siempre que Fatu acepte reconocerlo como el OTC si sale derrotado.

Becky Lynch regresa como Campeona Intercontinental. Habrá que ver si su aparición es celebración, confrontación, o las dos cosas al mismo tiempo.

CM Punk está anunciado. Su dirección post-Mania —si va hacia Cody Rhodes o hacia otro rival— debería empezar a tomar forma esta noche en Laredo.

Además, Seth Rollins está programado para abrir Monday Night Raw este lunes. La semana pasada, The Vision lo dejó tendido en la lona. Rollins tiene una cuenta pendiente con Bron Breakker.

WWE Raw 27 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► El evento inició con una reunión de The Bloodline discutiendo el reto lanzado por Jacob Fatu la semana pasada.

► «¡Es impredecible! Te quiere quitar todo, el campeonato, Ula Fala, la familia… ¡Esto debe tener consecuencias!», dijo Jey.

► Roman dijo esta noche hablaría con Jacob.

► Posteriormente, en el ring apareció Seth Rollins.

► Rollins dijo que perdió contra Gunther en WrestleMania, pero no fue porque Gunther haya sido mejor. La razón es Bron Breakker.

► Rollins llamó a Breakker, quien apareció acompañado de Paul Heyman.

► Rollins fue directo: «Te di todo, te entregué el mundo en bandeja de plata, ¿y así me pagas, quitándomelo todo?»

► Breakker le dijo a Rollins que se aprovechó de ellos: «No tienes amigos y nos necesitabas para el trabajo sucio. Cada semana nos tenías aquí mientras te escuchábamos decir que eras el menor. ¡Yo nunca te necesité! Si estuve aquí aguantando todo, es porque yo necesitaba a Paul Heyman».

► Rollins dijo que aceptó a Breakker en el grupo porque sabía que en un año bajo su tutelaje sería estelarista. «He visto ir a venir atletas, pero tú eres el más grande, fuerte, versátil. Tienes todo para ser el más grande en esta industria… Todo menos cerebro… Y yo sé mejor que nadie lo que significa tomar oportunidades y decisiones. La diferencia entre nosotros es que tú lo intentas y yo lo logro… Déjame decirte esto claro: No estás listo».

► Bron Breakker respondió diciendo que él iba a ser estelarista con o sin Rollins: «Te creo todo lo que dices que eres, vas directo al Salón de la Fama. Pero eres el mejor… en ser el número dos».

► «Breakker, si piensas que estás listo, Backlash es en dos semanas, y te daré entonces la oportunidad para ver si estás listo… Y te diré algo que todos saben menos tú… Ni siquiera eres el número dos en tu propia familia».

“Steiner, you’re not even number 2 in your own family.”Good grief, Seth cut Bron deep! #WWERAW — Kam Dreesen (@thekamdreesen.bsky.social) 2026-04-28T00:22:45.879Z

► En backstage, las chicas de Judgment Day atacaron a Stephanie Vaquer.