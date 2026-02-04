WWE NXT ESENCIAL | Joe Hendry, nuevo Campeón NXT y hace historia

Anoche en WWE NXT, ocurrió algo bastante interesante e importante: el talentoso Joe Hendry se convirtió en el nuevo Campeón NXT. El anterior monarca, Oba Femi, tuvo que dejar vacante el título luego de tan solo dos defensas titulares, porque fue llamado al elenco estelar de WWE, y aunque todavía no está claro en qué marca caerá, pareciendo SmackDown una gran posibilidad, ya apareció en el Royal Rumble 2026.

► Así fue como Joe Hendry se consagró como NUEVO Campeón NXT

WWE realizó varias luchas clasificatorias a lo largo de las últimas semanas, para determinar seis lugares en una lucha de escaleras. El combate se convirtió en una lucha de 7 gracias a que Joe Hendry fue puesto allí, tal cual como él aparece… de la nada. Al final, Ricky Saints, ex Campeón NXT, Shiloh Hill, Sean Legacy, el Campeón WWE EVOLVE, Jackson Drake, Dion Lennox, Keanu Carver y Joe Hendry compitieron en una gran e interesante lucha de escaleras.

La lucha fue muy caótica desde el principio, pues todos querían sacar ventaja y lanzaron puñetazos y patadas al aire. Keanu Carver y Shiloh Hill fueron los que quedaron mejor parados y rápidamente metieron escaleras al cuadrilátero. Joe Hendry también apareció con una escalera y empezó a girar y a golpear a todos. Keanu Carver le tomó la escalera y la dañó, demostrando su gran poderío físico. Los fans se emocionaron.

Poco después, era tanto el poder de Carver en la lucha, que los seis rivales suyos se unieron y lo enterraron en una pila de escaleras. Luego, Shiloh demostrando lo loco que está, se puso una escalera en la cabeza y la hizo girar, al estilo del helicóptero de Terry Funk.

Más adelante, cuatro manos intentaron bajar el último. Dion Lennox golpeó a todos y se quedó en la escalera, pero Joe Hendry apareció de la nada, saltó y arrojó la cara del líder de DarkState contra la escalera. Keanu Carver se recuperó, pues estaba inconsciente, y destrozó a todos.

El final llegó cuando Ricky Saints intentaba tomar el título, pero Joe Hendry escaló y también tomó el campeonato. Ambos batallaron hasta que Hendry hizo caer a Saints, quien cayó sobre una escalera, y Joe Hendry bajó el campeonato para ganar la lucha y para ser declarado oficialmente el nuevo Campeón NXT.