LUCHA LIBRE AAA 25 DE ABRIL 2026 .— Dos de los luchadores más sólidos del elenco de AAA, y que además son campeones, tendrán un mano a mano este sábado. Por un lado, Hijo de Dr. Wagner Jr., quien le ha dado brillo al Campeonato Latinoamericano AAA. Por otro lado, Laredo Kid cuyo nombre es sinónimo del Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA. Sin título en juego, el resultado podría servir para encender algo nuevo en sus respectivas rivalidades. La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

En un duelo de parejas, El Grande Americano y Texano Jr. enfrentarán a El Mesías y Mecha Wolf, lucha que marca el regreso de Texano Jr., dos veces Megacampeón AAA, quien fue reclutado en backstage por El Grande Americano para hacer equipo con él.

Por su parte, Rey Fénix hará alianza con La Parka para enfrentar a Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata), la unidad ruda de referencia en la división de parejas de AAA.

Se espera la primera entrevista de La Catalina como integrante oficial de AAA.

Además, Marisela Peña decidirá si Dorian Roldán debe tomar oficialmente el puesto de Gerente General de AAA.

Lucha Libre AAA 25 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro