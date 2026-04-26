The Conglomeration retienen el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Andrade, Hechicero y Lance Archer

En una defensa más del Campeonato Mundial de Tríos AEW, Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly de The Conglomeration lograron retener los títulos ante el trío conformado por Andrade el Ídolo, Hechicero y Lance Archer, en una lucha llena de movimientos innovadores, momentos cómicos y alto impacto.

► Momentos clave

O’Reilly y Hechicero comenzaron con toma de réferi. O’Reilly intentó mermar a Hechicero con llaves, y hubo intercambios de llaves y rodadas a espaldas. Hechicero lastimó la pierna de O’Reilly arrojándola contra las sogas, pero este reaccionó con un torniquete al brazo y un golpe. O’Reilly dio paso a Strong, quien le aplicó una quebradora a Hechicero.

Orange Cassidy entró y se lanzó con un codazo sobre el mexicano, recibiendo aplausos de los fans. Archer careó con Cassidy, quien dio el relevo a Strong, castigando a Archer con machetazos. El gigante reaccionó con tacleadas de hombro.

El momento cómico llegó cuando Andrade y Orange entraron al ring. Cassidy iba a golpear, pero Andrade le tomó las manos y le dijo que se detuviera para quitarse el pantalón. Aprovechando la situación, Cassidy lanzó sus características pataditas y le bajó los pantalones a Andrade para caerle encima con patadas voladoras, provocando la risa de los fanáticos. Strong ayudó a quitar los pantalones a Andrade y le dio varios derechazos a la cabeza. Luego, todos se dieron entre sí en un intercambio generalizado. Andrade incluso coqueteó con una fan en ringside.

Hechicero le dio varias vueltas estilo helicóptero a Cassidy. Cassidy respondió con codazos a Archer y un Frankensteiner doble que mandó a volar a Andrade y Hechicero. Luego, Cassidy le bajó las sogas a Archer y dio paso a Kyle, quien voló con rodillazos a la cara de Hechicero y fuertes patadas al pecho y a todo el cuerpo de Andrade, a quien derribó con una patada zancadilla.

Andrade recibió el Stun Dog Millionaire de Cassidy, pero logró darle el relevo a Archer. El gigante sorprendió a Cassidy y luego le aplicó un chokeslam a Kyle, haciéndolo caer sobre Strong. Archer arrojó a Cassidy con un powerslam y estuvo muy cerca de vencerlo. En el momento decisivo, Cassidy sorprendió a Archer con un Orange Punch, y Kyle y Strong le hicieron una barrida para lanzar a Cassidy sobre Archer y sellar la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, con movidas y elementos innovadores, como el chokeslam de Lance Archer. The Conglomeration parece que seguirá firme en el trono por mucho tiempo más.