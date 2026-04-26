FTR aceptan el reto de Adam Copeland y Christian Cage: Será un I Quit Match

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AEW COLLISION 25 de abril 2026

En AEW Collision, la respuesta al reto lanzado por Adam Copeland en Dynamite no se hizo esperar. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler, con Stokely) abrieron la función con un mensaje para Copeland y Christian Cage.

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AEW COLLISION 25 de abril 2026.
AEW COLLISION 25 de abril 2026.

«¿Quieren una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW? ¡Nunca pasará! ¡Ya perdieron!», exclamó Harwood. Pero luego, pensándolo bien, lanzó un ultimátum: «Copeland y Cage, si ponen sus carreras en juego ante nosotros, en un I Quit Match, pueden luchar ante nosotros por el título».

Harwood fue contundente: «Será para tener el gusto de retirarlos para siempre». FTR, conocidos por ser una de las mejores parejas de la historia, están dispuestos a darle una última oportunidad a sus rivales, pero con la condición más alta posible: sus carreras. La respuesta de Copeland y Cage será determinante para el futuro de esta rivalidad.

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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