FTR aceptan el reto de Adam Copeland y Christian Cage: Será un I Quit Match

En AEW Collision, la respuesta al reto lanzado por Adam Copeland en Dynamite no se hizo esperar. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler, con Stokely) abrieron la función con un mensaje para Copeland y Christian Cage.

► Momentos clave

«¿Quieren una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW? ¡Nunca pasará! ¡Ya perdieron!», exclamó Harwood. Pero luego, pensándolo bien, lanzó un ultimátum: «Copeland y Cage, si ponen sus carreras en juego ante nosotros, en un I Quit Match, pueden luchar ante nosotros por el título».

Harwood fue contundente: «Será para tener el gusto de retirarlos para siempre». FTR, conocidos por ser una de las mejores parejas de la historia, están dispuestos a darle una última oportunidad a sus rivales, pero con la condición más alta posible: sus carreras. La respuesta de Copeland y Cage será determinante para el futuro de esta rivalidad.