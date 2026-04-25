AEW COLLISION 25 DE ABRIL 2026 .— Thekla se convirtió en Campeona Mundial AEW tras derrotar a Kris Statlander. Su reinado ha sido un ejercicio de cinismo: en Dynasty retuvo ante Jamie Hayter con una rodada a espaldas usando las cuerdas. La semana pasada retuvo ante Alex Windsor golpeándola con unos nudillos de acero. Pero Windsor, quien es Campeona NJPW Strong, no quedó conforme, y así lo dijo el miércoles en Dynamite. En eso, llegó Persephone, la Campeona Mundial CMLL, quien le propuso unir fuerzas para enfrentar a Thekla. La compañera de Thekla será Skye Blue. No será tarea fácil para Windsor y Persephone, pues la tercera integrante del Triangle of Madness, Julia Hart, estará en la esquina. La acción de AEW Collision se emite desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon.

En lucha titular, ‘Jungle’ Jack Perry expondrá el Campeonato Nacional AEW ante El Clon, el integrante más impredecible de la Don Callis Family.

The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero).

Chris Jericho formó una alianza con el Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) para enfrentar en igualdad de condiciones a The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).

En lucha de cinco contra cinco, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se unirán a los Rascalz (Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier) para enfrentar a The Dogs (David Finlay y Clark Connors) y a los Death Riders (Daniel Garcia, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli).

RUSH en Collision es siempre una garantía de brutalidad. Este sábado lo veremos contra Adam Priest, quien lleva semanas buscando una victoria importante.

Además, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) responderán al desafío de Adam Copeland, quien los retó a un combate de título vs. carrera en un New York Street Fight para Double or Nothing.

AEW Collision 25 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro