El equipo conformado por David Finlay, Clark Connors (The Dogs) y Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García (Death Riders) logró imponerse a The Young Bucks (Matt Jackson, Nick Jackson) y a The Rascalz (Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed), en una lucha llena de acción.

► Momentos clave

La lucha empezó con todo: The Dogs se metieron al ring y atacaron a sus rivales, y los Death Riders se unieron a ellos. Jon Moxley, en comentarios, elogió a Myron Reed y dijo que todos en The Rascalz son muy innovadores y voladores. The Young Bucks luego le cayeron encima a Death Riders, mientras The Rascalz atacaban con patadas al pecho a Claudio y un moonsault fuera del ring.

Claudio aplicó a Zachary el Sharpshooter, mientras Matt Jackson hacía lo propio con Connors. David Finlay estuvo cerca de ganar con un DDT a Myron. The Young Bucks sacaron del ring a Death Riders, y Zachary con una patada giratoria a la cabeza sacó a Castagnoli. Yuta mostró su fuerza con un tremendo súplex de bandera para Zachary. Finlay mandó a Dezmond sobre las sogas y Connors lo envió por los aires con una tacleada de hombro.

Tras la pausa comercial, Myron Reed atacó a Yuta con una superkick. Zachary añadió un codebreaker y Myron una innovadora movida usando las sogas. Yuta recibió otra tremenda superkick de Myron, pero retornó con un tremendo súplex. Myron evitó otro súplex y voló con un cutter.

The Young Bucks aplicaron un doble bulldog a García y Claudio, y una doble superkick a Finlay. Finlay evitó el BTE Trigger y atacó a Matt Jackson con una quebradora de espalda. Zachary le dio un codazo volador a la cara de Finlay. Claudio mandó a volar a Matt con press militar sobre Nick, pero recibió una patada en la cara de Myron. Myron voló y le hizo un tremendo cutter hacia fuera del ring desde la ceja del encordado. Dezmond Xavier voló con un moonsault sobre todos fuera del ring, y Zachary dio un rodillazo a Connors en el esquinero.

El final llegó cuando The Dogs se combinaron para atacar a Zachary Wentz, logrando la victoria para su equipo.