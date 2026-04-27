Triple H renueva con WWE: 3 años más como Director Creativo

En una noticia que para algunos es bastante sorpresiva y para otros era una apuesta segura, se ha podido saber que Triple H ha renovado contrato con WWE.

► Triple H y TKO y WWE han decidido renovar contrato en su rol de Director de Contenido Creativo

Así lo ha dado a conocer en exclusiva Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien reveló lo siguiente:

“Durante una reunión virtual general de TKO con todos los empleados, el presidente de WWE, Nick Khan, informó que Paul ‘Triple H’ Levesque firmó un nuevo acuerdo laboral para continuar como Director de Contenido Creativo de WWE.

“El presidente de WWE, Nick Khan, anunció que Paul Levesque acaba de firmar un nuevo contrato con la compañía para seguir como Director de Contenido de WWE.”

«Fuentes que estuvieron en la llamada indicaron que el nuevo acuerdo se espera que sea un compromiso a largo plazo y no solo una extensión corta.

“Al consultar con varias fuentes, también se nos dijo que es un ‘contrato de varios años’, posiblemente de hasta tres años”.

Así las cosas, los fans, analistas, periodistas y expertos que están enojados con la mala gestión y con la mala programación de Triple H, las inconsistencias y mucho más, tendrán que aguantarlo durante más tiempo.

Es sorpresivo también un poco este anuncio, dado que recientemente se supo que TKO, en especial, Ari Emanuel y Mark Shapiro, tienen el poder final sobre cualquier decisión creativa de WWE y las cosas que han venido haciendo, en especial, el uso de celebridades, ha causado algunos problemas a nivel interno.