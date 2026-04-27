Luca Crusifino anuncia su retiro de la lucha libre tras salida de WWE

El pasado 24 de abril antes de la emisión de SmackDown, se produjo otro viernes negro en WWE. La ola de despidos abarcó el elenco principal, NXT asi como tambien WWE EVOLVE.
Como hemos informado anteriormente Luca Crusifino, quien estaba trabajando para NXT Y WWE EVOLVE, fue uno de los que fueron dados de baja por WWE. Antes de su salida, había estado en la WWE desde abril de 2022.
Antes de su desintegración Crusifino había formado parte de la facción de NXT, The D’Angelo Family, la cual estaba compuesta por Tony D’Angelo, Stacks, y Adriana Rizzo.
Crusifino anunció hoy en X (antiguo Twitter) que ha decidido retirarse de la lucha libre tras su reciente despido de la WWE. De igual forma, expresó su gratitud por haber trabajado para la WWE, ya que era un sueño de infancia, y agradeció a todos el apoyo recibido.
https://x.com/realromanmacek/status/2048819517271249368/photo/1
“Tras mucha reflexión, he decidido que es hora de cerrar este capítulo de mi vida. Formar parte de la WWE ha sido un sueño desde niño. Tener la oportunidad de vivir mi sueño ante el mundo es algo que jamás daré por sentado. A los fans… gracias por cada aplauso, cada abucheo, cada momento de apoyo. Hicieron que este viaje fuera inolvidable.”
«Siempre estaré agradecida por las amistades que hice en el camino. Desde mis compañeros de vestidor hasta mis entrenadores, pasando por el equipo creativo y cada persona con la que tuve contacto en el centro de desarrollo… ¡gracias! Gracias por impulsarme, creer en mí y compartir el ring conmigo. He aprendido muchísimo y he conocido a personas maravillosas que serán mis amigos para siempre«.
«A partir de hoy, me retiro oficialmente de la lucha libre profesional. No es una decisión fácil, pero es la correcta para mí».
«Esto no es un adiós, solo el final de un capítulo increíble. De nuevo, no me cansaré de repetirlo… ¡Gracias! Qué cuatro años tan maravillosos, y no se preocupen por mí… Ya lo resolveré. Y no, no me uniré a OnlyFans. Con cariño, Roman Macek (Luca Crusifino).