Vince Russo: «Brock Lesnar odia a Triple H»

Oba Femi destrozó a Brock Lesnar en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42, y luego de eso se produjo algo que muy pocos se esperaban: «The Beast Incarnate» se quitara las botas y los guantes para simbolizar el final de su carrera, e incluso se tomó su tiempo para contemplar el escenario en lo que podría bien tratarse de una despedida.

► ¿Polémica decisión en el retiro de Brock Lesnar?

Tras los eventos de WrestleMania 42 que llevaron al retiro de Brock Lesnar, Vince Russo afirma que «The Beast Incarnate odia absolutamente a Triple H», y sustentó su afirmación durante un video reciente en su canal de YouTube, asegurando haber escuchado que existe una tensión real entre Lesnar y Triple H tras bastidores. Russo no se contuvo al exponer lo que, a su juicio, está ocurriendo, sugiriendo que las acciones de Lesnar podrían estar vinculadas a un problema más profundo con la cúpula directiva de la WWE.

«He oído que Brock Lesnar odia absolutamente a Triple H. Y puedo ver que Triple H se ha colocado en una posición tal que la gente lo odie. Recuerden el papel de Bret Hart frente a Steve Austin: él mismo se ha puesto en una situación para ser odiado. Se ha puesto a la vanguardia de todo. Se ha puesto a sí mismo por delante de su propio talento y, muchas veces en la lucha libre, eso es algo totalmente inaceptable».

«Ahora estamos empezando a ver grietas en la armadura. ¿Y qué les he dicho todo este tiempo? Que un mal trabajo creativo terminará pasándoles factura. Se lo he dicho desde el principio: si sigues produciendo semanas, semanas y meses de mal contenido creativo, eso acabará volviéndose en tu contra. Y ese trabajo creativo no fue capaz de llenar el recinto en Las Vegas».

«A estas alturas, tiene que haber un montón de señalamientos y acusaciones, hombre; un montón de ellos. E incluso hasta el punto de que parece que Brock Lesnar estuviera diciendo: «Hombre, necesito salir de aquí». Quiero decir, si lo de Brock Lesnar fue un suceso real —no una historia pactada— y nadie estaba al tanto, y él no puso al tanto a Triple H, eso significa que no siente ningún respeto por Triple H. Cero respeto; absolutamente ninguno, hermano». Russo fue aún más lejos, comparando la situación con la forma en que se habrían desarrollado los acontecimientos bajo la dirección de Vince McMahon, dejando claro que, en su opinión, esto no se habría tolerado en una época diferente.

«¿Te imaginas a uno de los talentos haciéndole algo así a Vince McMahon, hermano? Eso nunca habría sucedido. Ni siquiera habrías soñado con hacer algo semejante, hermano. Te habrían despedido en un abrir y cerrar de ojos; Vince te habría vetado por completo, hombre. Se habría asegurado de que nunca más volvieras a trabajar en ningún otro lugar».

«Pero supongo que, en el caso de Brock Lesnar —si es que se trata de un incidente real y no de una actuación—, lo único que Brock está haciendo es plantear la pregunta: «¿Qué va a hacer Triple H?». Y también me inclino a pensar que Triple H debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad; que, en este preciso momento, es sumamente vulnerable. Y tal vez Brock hace algo así porque siente que es el clavo final en el ataúd».

Si bien dentro de la WWE persiste la creencia interna de que el momento protagonizado por Brock Lesnar en WrestleMania 42 constituyó una despedida genuina, las afirmaciones de Russo dan a entender que hubo algún tipo de problema tras bastidores, mientras que otros señalan que Lesnar podría tener un último combate en SummerSlam de este año, que se desarrollará en su tierra.