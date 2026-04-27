WWE RAW 27 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 27 de abril 2026 | Debuta Joe Hendry

Este lunes 27 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón.

  1. Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***)
  2. Ethan Page venció a Je’Von Evans (***)
  3. Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2)
  4. Finn Balor venció a JD McDonagh (*)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 27 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 27 de abril 2026 | Debuta Joe Hendry
WWE Raw 27 de abril 2026.
  • Concierto de debut de Joe Hendry.
  • Penta vs. Rusev.
  • Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (con Liv Morgan).
  • Roman Reigns toma decisión sobre el reto de Jacob Fatu para Backlash.
  • Becky Lynch regresa como Campeona Intercontinental.
  • CM Punk define su rumbo post-Mania.
  • Seth Rollins abre el show con cuenta pendiente con Bron Breakker.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 27 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Sames Auto Arena  Laredo, Texas.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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