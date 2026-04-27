Este lunes 27 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón.

Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***) Ethan Page venció a Je’Von Evans (***) Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2) Finn Balor venció a JD McDonagh (*)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 27 de abril de 2026

Concierto de debut de Joe Hendry.

Penta vs. Rusev.

Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (con Liv Morgan).

Roman Reigns toma decisión sobre el reto de Jacob Fatu para Backlash.

Becky Lynch regresa como Campeona Intercontinental.

CM Punk define su rumbo post-Mania.

Seth Rollins abre el show con cuenta pendiente con Bron Breakker.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 27 de abril de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Sames Auto Arena Laredo, Texas.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.