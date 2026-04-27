Este lunes 27 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón.
- Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***)
- Ethan Page venció a Je’Von Evans (***)
- Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2)
- Finn Balor venció a JD McDonagh (*)
► Momentos clave:
- Rhea Ripley atacó a Kairi Sane con el Riptide e Iyo Sky se lanzó desde la tercera cuerda con su Over the Moonsault, para ganar por cuenta de tres.
- En un combate muy reñido. Je’Von Evans estuvo a punto de llevarse la victoria, pero Ethan Page lo impactó con el DDT Twisted Grin y se llevó la victoria.
- Cuando Sol Ruca parecía tener el control del combate, Zaria apareció sorpresivamente para atacarla. Esto permitió a Liv Morgan recuperarse y rematar a Ruca con un Oblivion para asegurar la victoria por cuenta de tres.
- En la recta final, Finn Bálor conectó un Shotgun Dropkick que dejó a McDonagh a merced. Acto seguido, ejecutó un Coup de Grace perfecto para conseguir la cuenta de tres
► Cartelera WWE RAW 27 de abril de 2026
- Concierto de debut de Joe Hendry.
- Penta vs. Rusev.
- Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (con Liv Morgan).
- Roman Reigns toma decisión sobre el reto de Jacob Fatu para Backlash.
- Becky Lynch regresa como Campeona Intercontinental.
- CM Punk define su rumbo post-Mania.
- Seth Rollins abre el show con cuenta pendiente con Bron Breakker.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 27 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Sames Auto Arena Laredo, Texas.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.