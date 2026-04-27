La primavera la sangre altera, y también nos trae cada temporada el torneo más prestigioso de la lucha libre europea junto con el Carat Gold de wXw. Estos próximos días 3 y 4 de mayo, desde el inefable Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), PROGRESS Wrestling celebra su décima entrega del Super Strong Style 16, que nunca antes visto, tiene categoría femenil.
En enero, además de bajo los focos de PROGRESS, se disputaron encuentros de primera ronda sobre promotoras ajenas a la casa británica. Pero ahora llega lo mollar, pues sólo restan ya ocho contendientes en cada competencia, que inicialmente contaba con 16 (dando sentido al nombre del torneo y de ambas citas).
Por el lado varonil, Elijah Blum se impuso a Bobby Gunns en wXw We Love Wrestling: Live In Rüthen, Peter Tihanyi a Zoltan en wXw We Love Wrestling #72, Jay Joshua a Kid Lykos II en PROGRESS Chapter 189: In Darkest Night, Simon Miller a Josh Holly en PROGRESS Chapter 190: In Brightest Day, Charlie Sterling a Cian Noonan en OTT Paddy’s Day Bash, Spike Trivet a Mirko Mori en SAJ Grandeur Warped, Charles Crowley a Tucker en BZW x Rize Fan Pass VII y Lio Rush a Ethan Allen en PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II.
Por el lado femenil, Skye Smitson derrotó a Anita Vaughan y LA Taylor a Session Moth Martina en PROGRESS Chapter 189: In Darkest Night, Kanji a Irene en SAJ Evil Eye, Shotzi Blackheart a Lana Austin en PROGRESS Chapter 191: For The Love Of Progress 4, Stephanie Maze a Maddy Morgan en wXw Dead End 2026, Emersyn Jayne a Hollie Barlow en PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect y Rhio a Vert Vixen en PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II. El duelo de primera ronda entre Gisele Shaw y Billie Starkz no pudo realizarse, pasando Shaw a cuartos de final por decisión de PROGRESS.
Así, como parte de la justa varonil, Elijah Blum se medirá a Charles Crowley, Jay Joshua a Simon Miller, Peter Tihanyi a Spike Trivet y Charles Crowley a Lio Rush. Como parte de la femenil, Skye Smitson irá contra Gisele Shaw, LA Taylor contra Shotzi Blackheart, Kanji contra Emersyn Jayne y Stephanie Maze contra Rhio. Todo, durante la primera jornada del Super Strong Style 16, el domingo 3.
24 horas después, llegarán las semifinales y la gran final. En el torneo varonil, el ganador del Blum vs. Crowley se las verá con el ganador del Joshua vs. Miller, mientras el vencedor del Tihanyi vs. Trivet se topará con el vencedor del Crowley vs. Rush. En el femenil, la ganadora del Smitson vs. Shaw se enfrentará a la ganadora del Maze vs. Rhio, mientras la vencedora del Taylor vs. Blackheart se medirá a la vencedora del Kanji vs. Jayne.
Sean quienes sean los finales triunfadores, en ambos planos veremos caras inéditas. Respecto a los hombres, ninguno sabe lo que es conquistar un Super Strong Style 16. Y claro está, se trata de la edición inaugural del equivalente femenil, por lo que igualmente hablaremos de un premio inédito para cualquiera de las participantes.
► SSS 16: Cartel completo
Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para los dos días del inminente Super Strong Style 16.
[3 de mayo]
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Elijah Blum vs. Charles Crowley
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Jay Joshua vs. Simon Miller
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Peter Tihanyi vs. Spike Trivet
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Lio Rush vs. Charlie Sterling
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Skye Smitson vs. Gisele Shaw
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: LA Taylor vs. Shotzi Blackheart
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Kanji vs. Emersyn Jayne
- CUARTOS DE FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Stephanie Maze vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Man Like DeReiss (c) vs. Cara Noir
[4 de mayo]
(LUCHA DE PRE-SHOW EN COLABORACIÓN CON ICHIBAN WRESTLING, REGLAS UWF: Connor Mills vs. Mark Trew)
- SEMIFINALES DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Elijah Blum o Charles Crowley vs. Jay Joshua o Simon Miller
- SEMIFINALES DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: Peter Tihanyi o Spike Trivet vs. Charlie Sterling o Lio Rush
- FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: ¿ vs. ?
- SEMIFINALES DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Skye Smitson o Gisele Shaw vs. Stephanie Maze o Rhio
- SEMIFINALES DEL SUPER STRONG STYLE 16 VARONIL: LA Taylor o Shotzi Blackheart vs. Kanji o Emersyn Jayne
- FINAL DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: ¿ vs. ?
🏆 Super Strong Style 16 Day 1 – Sunday 3rd May 🏆— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) April 27, 2026
The final 8 Women@SkyeSmitson, @GiseleShaw08, @rhio_wrestler, @StephMWrestling, @L_A_Taylor_, @ShotziTCB, @emersynjayne, @KanjiDuku
The final 8 Men@IamLioRush, Charlie Sterling, Elijah Blum, @CrowleyCarnival, @SimonMiller316,…