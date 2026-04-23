Brock Lesnar podría retirarse definitivamente en SummerSlam

Oba Femi destrozó a Brock Lesnar en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42, y luego de eso se produjo algo que muy pocos se esperaban: «The Beast Incarnate» se quitara las botas y los guantes para simbolizar el final de su carrera, e incluso se tomó su tiempo para contemplar el escenario en lo que podría bien tratarse de una despedida.

► Brock Lesnar podría luchar contra Gunther

A pesar de que Brock Lesnar pudo convencer a muchos fanáticos de que habían presenciado el final de su etapa como luchador: tras bastidores, crece la creencia de que el gesto fue real, pero no necesariamente definitivo. Al respecto, WrestleVotes Radio en Fightful Select, dio un informe de que fuentes internas dentro de la WWE esperan que la compañía espera que tenga una lucha importante más para Brock Lesnar antes de retirarse definitivamente.

«En la WWE existe la firme convicción de que Brock Lesnar se despidió definitivamente cuando dejó sus botas y guantes en el ring el pasado domingo en WrestleMania. Quienes entrevistamos creen que Lesnar está listo para retirarse. Sin embargo, muchos también opinan que, antes de que todo termine, tendrá una última lucha en SummerSlam de este año. Lesnar, quien estudió en la Universidad de Minnesota y ha sido presentado como originario de Minneapolis, Minnesota, durante toda su carrera en la WWE, solo ha disputado dos combates televisados ​​en ese estado, el último en enero de 2004. Una fuente nos comentó que la compañía tiene grandes esperanzas de que participe en el evento del 1 y 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium, en el centro de Minneapolis.»

La posible ubicación de un último combate para Brock Lesnar no es casual, ya que SummerSlam se celebrará en Minneapolis este año, una ciudad con profundos vínculos con la historia de Lesnar, cuya trayectoria universitaria ha estado ligada a la Universidad de Minnesota.

Ahora, en caso de que se esté programando un nuevo combate para Brock Lesnar, se empieza a especular de que la WWE podría prepararle un último gran enfrentamiento vinculado a las historias actuales. La continua relación de Gunther con Paul Heyman —y el favor que aún se insinúa— ya ha alimentado los rumores de que Lesnar podría regresar para una última lucha contra el Ring General, que era uno de los combates que los fanáticos estaban deseando ver tras su careo en el Royal Rumble 2023. En todo caso, primero habrá que confirmar si el ex Campeón WWE estará dispuesto a volver.