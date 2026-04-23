Joe Hendry recibiría un gran impulso en WWE RAW

El WWE RAW después de WrestleMania suele no fallar a la hora de presenciar algunos debuts en el elenco principal, con las adiciones de Ethan Page y Sol Ruca, quienes lucharon contra Je’Von Evans y Liv Morgan, respectivamente. También se anunció la llegada de Joe Hendry, quien dará un concierto el próximo día lunes.

► Joe Hendry debutará en RAW con un concierto

Respecto al inminente debut de Joe Hendry en el elenco principal de WWE, Fightful Select confirmó que el luchador se quedará en Raw a tiempo completo tras finalizar su etapa en NXT. El concierto que dará en el episodio de Raw de la próxima semana, se espera sirva como su presentación a la marca. El medio agregó que se especulaba que el ex Campeón NXT llegue a SmackDown, pero el plan cambió y se prevé un gran impulso para él.

«Respecto a Joe Hendry y Monday Night Raw, nos informan que su incorporación es oficial, ya que se une a la marca Raw y se despide de NXT tras solo unos meses. En diciembre, se especulaba que SmackDown sería el hogar definitivo de la carismática superestrella. Sin embargo, en las últimas semanas, el equipo creativo lo ha ubicado en Raw con la intención de integrarlo pronto en la parte alta de la cartelera. Así que, TC, mucha gente, desde hace aproximadamente un año, estaba ansiosa por la llegada de Joe Hendry. Se convirtió en una superestrella oficial de la WWE hace unos meses, pasó un tiempo en NXT y ahora se establecerá en Monday Night Raw. ¿Cuál será su potencial?»

«Bueno, ya lo vimos ganar el Campeonato de NXT por un breve periodo. No espero que gane ningún campeonato mundial en el elenco principal, así que definitivamente tiene un límite ahí. ¿Podría ganar un Campeonato de Estados Unidos o un Campeonato Intercontinental? Creo que sí, pero veo una situación similar a la de LA Knight… es un luchador muy popular que no está recibiendo las oportunidades que debería… Estoy seguro de que habrá algunos conciertos como este. Como veremos el próximo lunes por la noche en Raw, Joe Hendry hará su entrada en Raw con un concierto.»

Sin duda, este cambio marca un giro importante en la carrera de Joe Hendry, quien hace apenas un año estaba todavía en TNA, y recientemente adquirió un gran impulso en NXT, logrando el campeonato de la marca solo unos meses después de su llegada como estrella de WWE. Habrá que ver cómo le irá a Hendry en la marca roja, donde parece que WWE tiene depositada una gran confianza en él.