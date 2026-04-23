Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 22 de abril vimos:
- Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2)
- Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- Mark Davis venció a Will Ospreay (****)
- Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)
- Brody King impone su poder ante Lio Rush y lanza advertencia por el Campeonato AEW
- Hikaru Shida vence a Mina Shirakawa de forma sorpresiva
- Will Ospreay es secuestrado por Death Raiders tras caer con Mark Davis
- Samoa Joe regresa a AEW y humilla a Cody Chhun
- Darby Allin retiene el Campeonato Mundial AEW ante Tommaso Ciampa y ya hay nuevo retador
► Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 29 de abril 2026 en el EagleBank Arena en Fairfax, Virginia (anteriormente llamado Patriot Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los George Mason Patriots de la NCAA.
CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. MJF
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 29 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|EagleBank Arena Fairfax, Virginia
|Capacidad
|10,000 espectadores