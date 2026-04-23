Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 22 de abril vimos:

Brody King venció a Lio Rush (*** 1/2) Hikaru Shida venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Mark Davis venció a Will Ospreay (****) Samoa Joe venció a Cody Chhun (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 29 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 29 de abril 2026 en el EagleBank Arena en Fairfax, Virginia (anteriormente llamado Patriot Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los George Mason Patriots de la NCAA.

CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. MJF