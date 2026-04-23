TNA Thursday Night iMPACT! 23 de abril 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

TNA se presenta este jueves 23 de abril 2026 desde el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York. Sera una noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► El pasado jueves en TNA Thursday Night iMPACT!

  1. KC Navarro derrotó a AJ Francis (***)
  2. Jada Stone derrotó a Tasha Steelz (*** 1/2)
  3. EC3 vs. Eric Young: sin ganador (*)
  4. The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Moose (*** 1/2)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 23 de abril de 2026

Superluchas - Logotipo de lucha libre de TNA sobre fondo negro.

  • CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana vs. Rich Swann
  • Matt Hardy vs. Dutch
  • Nic Nemeth vs. Bear Bronson
  • Xia Brookside explicará sus acciones tras volverse heel.

► ¿Dónde ver TNA Thursday Night iMPACT!  en vivo?

Fecha: Jueves 23 de abril de 2026.
Horario de referencia: 19:00 — Ciudad de México.
Sede: Upstate Medical University Arena,  Syracuse, New York.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 19:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Canadá — Toronto 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Centroamérica 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Venezuela / Bolivia 21:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Chile 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 TNA+, AMC, Claro Sports
Reino Unido 01:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Japón 10:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) TNA+, AMC, Claro Sports

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

