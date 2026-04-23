Hikaru Shida vence a Mina Shirakawa de forma sorpresiva

La tensión entre Mina Shirakawa y Hikaru Shida se hizo presente después que Mina acusara a su rival de haber atacado a Toni Storm, lo que derivó en este enfrentamiento directo cargado de intensidad.

El combate comenzó de manera equilibrada, con Mina tomando la iniciativa tras conectar una patada y un slingblade. Sin embargo, Shida no tardó en responder con rodillazos que le permitieron tomar el control dentro del ring.

Shirakawa buscó enfocarse en la pierna de su rival para limitar su movilidad, incluso llevando la acción a ringside. No obstante, Shida reaccionó con fuerza al lanzarla contra los escalones metálicos y castigarla en el filo del ring.

De vuelta en el cuadrilátero, Hikaru mantuvo la presión con ataques consecutivos, incluyendo una Meteora y rodillazos que estuvieron cerca de darle la victoria. Mina logró resistir y contraatacar con un Rolling Elbow, dejando a ambas tendidas.

En los momentos finales, Mina volvió a tomar impulso con otro slingblade y logró aplicar un Figure Four Leglock en el centro del ring, poniendo en serios aprietos a su oponente.

► Momentos claves

Cuando Mina intentaba utilizar un palo de kendo, Kris Statlander intervino para quitárselo, generando una distracción clave. Shida aprovechó el momento para conectar un rodillazo seguido de un Falcon Arrow que le dio la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La intervención de Kris Statlander dejó abierta la posibilidad de una revancha o Mina se enfocará en acusar a alguien más de dejar fuera de acción a su amiga.