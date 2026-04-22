Dave Meltzer, editor del Wrestling Observer Newsletter, ha asistido a miles de eventos luchísticos. Su opinión genera siempre tendencia porque combina su experiencia con análisis. Ahora abordó un tema que, de entrada, suena polémico: ¿Cuál es la diferencia entre asistir a un evento de WWE y a uno de WWE?

El veterano periodista desglosó en Wrestling Observer Radio lo que percibe al asistir en persona a funciones de ambas compañías

► «La forma en que la audiencia responde es totalmente diferente»

“Es el mismo producto… y quiero decir exactamente lo que quiero decir. Cuando vas a un show de AEW en vivo, la gente reacciona mucho más rápido, mucho más fuerte, y el ritmo del show es completamente distinto. Cuando vas a un show de WWE, hay muchas más pausas, hay mucho más drama en las entradas, hay mucho más tiempo entre las cosas.

«No es que uno sea mejor que el otro, pero la forma en que la audiencia responde es totalmente diferente. En AEW, la gente está ahí para la lucha y reacciona inmediatamente a las secuencias de lucha. En WWE, es más ‘sports entertainment’, con más producción, más entrevistas, más pausas dramáticas… y la gente reacciona de otra manera.

«Es el mismo deporte, pero se siente como dos productos completamente distintos cuando estás sentado en la arena.”

Meltzer enfatiza que no está juzgando cuál es “mejor”, sino describiendo la sensación real que tiene al comparar ambos eventos desde la butaca, basándose en su experiencia de décadas asistiendo a shows en vivo.

¿Estás de acuerdo con Meltzer? ¿La experiencia en arena de WWE se siente más lenta y producida, o prefieres el ritmo explosivo y las reacciones inmediatas de AEW?