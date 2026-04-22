Previo TNA Thursday Night iMPACT! 23 de abril 2026 | Mike Santana vs. Rich Swann

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York (anteriormente llamado Onondaga County War Memorial y The Oncenter War Memorial Arena), coliseo con capacidad para 7,000 aficionados y casa de los Syracuse Crunch de la AHL.

► La semana pasada en TNA iMPACT!

KC Navarro derrotó a AJ Francis (***) Jada Stone derrotó a Tasha Steelz (*** 1/2) EC3 vs. Eric Young: sin ganador (*) The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Moose (*** 1/2)

► Este jueves en TNA iMPACT!

Mike Santana llega con la determinación de consolidarse como la cara dominante de la empresa, mientras que Rich Swann, siempre impredecible y explosivo, busca recuperar la cima con su estilo dinámico.

La experiencia legendaria de Matt Hardy se enfrenta a la fuerza bruta y la agresividad de Dutch en un duelo de generaciones. Hardy, maestro de la psicología en el ring, intentará neutralizar la potencia de su rival con astucia, pero Dutch llega con la intención de imponer respeto a base de castigo físico.

La elegancia técnica y la veteranía de Nic Nemeth chocan contra la intensidad salvaje de Bear Bronson. Nemeth, conocido por su precisión y oportunismo, tendrá que lidiar con un oponente que no teme arriesgar su propio cuerpo para conseguir la victoria.

Algo que nadie vio venir fue el cambio a heel de Xia Brookside, quien traicionó a Lei Ying Lee cuando esta prácticamente tenía ganado su combate. Esto a la postre le costó el Campeonato de la Knockouts. En este episodio veremos que Xia Brookside tiene que decir al respecto.