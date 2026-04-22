AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026 .— El primer capítulo del reinado de Darby Allin se escribirá este miércoles con una lucha inédita. Después de vencer a MJF en un combate que dividió opiniones, Allin tendrá que defender el título ante Tommaso Ciampa, quien derrotó a Dezmond Xavier la semana pasada, y de inmediato tomó el micrófono para decir que no le importaba quién saliera campeón esa noche: el Psycho Killer iba por él. Ciampa lleva cinco victorias consecutivas, y quiere extender esa racha en primera oportunidad por el título mundial. ¿Podrá Allin consolidar su reinado o Ciampa lo cercenará de manera prematura? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon.
- AEW COLLISION 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs.
- AEW DYNASTY 2026 | MJF vs. Kenny Omega.
- AEW DYNAMITE 15 de abril 2026 | MJF vs. Darby Allin.
- AEW COLLISION 16 de abril 2026 | Jon Moxley vs. Nick Wayne.
La semana pasada, Will Ospreay derrotó a Hechicero, pero Mark Davis lo atacó por la espalda y le aplicó un martinete, apuntando directamente a su cuello ya dañado. Ospreay enfrentará a Davis este miércoles buscando vengarse.
El pasado jueves en Collision, Mina Shirakawa acusó a Hikaru Shida de haber sido ella quien atacó a Toni Storm, pues su espada de kendo estaba en la escena del crimen, si bien había más pistas que apuntaban a muchas otras luchadoras. Shirakawa, la autoproclamada detective de este caso, ha ido descartando sospechosas. Si Shida es culpable o no, lo decidirá Shirakawa con un mano a mano contra su coterránea.
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro