AEW DYNAMITE 22 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa

por
AEW DYNAMITE 22 DE ABRIL 2026 .— El primer capítulo del reinado de Darby Allin se escribirá este miércoles con una lucha inédita. Después de vencer a MJF en un combate que dividió opiniones, Allin tendrá que defender el título ante Tommaso Ciampa, quien derrotó a Dezmond Xavier la semana pasada, y de inmediato tomó el micrófono para decir que no le importaba quién saliera campeón esa noche: el Psycho Killer iba por él. Ciampa lleva cinco victorias consecutivas, y quiere extender esa racha en primera oportunidad por el título mundial. ¿Podrá Allin consolidar su reinado o Ciampa lo cercenará de manera prematura? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon.

La semana pasada, Will Ospreay derrotó a Hechicero, pero Mark Davis lo atacó por la espalda y le aplicó un martinete, apuntando directamente a su cuello ya dañado. Ospreay enfrentará a Davis este miércoles buscando vengarse.

El pasado jueves en Collision, Mina Shirakawa acusó a Hikaru Shida de haber sido ella quien atacó a Toni Storm, pues su espada de kendo estaba en la escena del crimen, si bien había más pistas que apuntaban a muchas otras luchadoras. Shirakawa, la autoproclamada detective de este caso, ha ido descartando sospechosas. Si Shida es culpable o no, lo decidirá Shirakawa con un mano a mano contra su coterránea.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Campeonato Mundial AEW
Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa		 Allin Retiene 98% Primera defensa del nuevo campeón. Allin necesita consolidar su reinado y Ciampa, aunque peligroso, no sale perjudicado con la derrota.
Will Ospreay vs. Mark Davis Will Ospreay 97% Ospreay necesita recuperarse de su derrota contra Moxley en Dynasty. Davis es una amenaza letal, pero Ospreay tiene la técnica y la velocidad para superarlo.
Mina Shirakawa vs. Hikaru Shida Mina Shirakawa 55% Shirakawa tiene un gran impulso desde que Toni Storm fue atacada. La historia de Storm necesita resolución, y una victoria de Mina avanzaría ese arco narrativo.
Dónde ver AEW Dynamite 22 de abril 2026 | Darby Allin vs. Tommaso Ciampa
Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos