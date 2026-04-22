CWA: Joe Anthony regresa a la empresa éste Sábado en SUPREMACIA

Por Drago José

La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Supremacia este Sábado 25 de Abril 2026 desde las 7:45 de la noche en la cancha bajo techo de Maguayo en el municipio de Dorado.

En el encuentro estelar

El dueño del tiempo, el Campeón Máximo de CWA Leinord White se mide al Sazón del Caribe, Ares Pérez

Por el Campeonato de Acción Vibrante

Cocoa defiende ante Gitano de Vega acompañado por Mr. Pentagrama

Ajustando Cuentas

Westside Mafia se enfrentan a Eragon y Furia Nocturna

Batalla en parejas

Blackout Crew contra Rodrigo García y Eddito

Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre en un Three Way Dance

Lyion Mercado v.s. Ricky Rubio v.s. luchador sorpresa

Mano a Mano Femenino

La Atrapadora de sueños, Kayla Jonie contra Sheila Phoenix

Pulli y Joseph Allen estarán esposados cuando Amitt Rivera se mida a Leo Ramos

Además, Bambino hará expresiones luego de lo sucedido en la firma de contrato para Fan Fest 18 y el querendon del pueblo, Joe Anthony regresa a su casa la CWA.

Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.