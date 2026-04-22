CWA: Joe Anthony regresa a la empresa éste Sábado en SUPREMACIA

Por Drago José
La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Supremacia este Sábado 25 de Abril 2026 desde las 7:45 de la noche en la cancha bajo techo de Maguayo en el municipio de Dorado.
En el encuentro estelar
El dueño del tiempo, el Campeón Máximo de CWA Leinord White se mide al Sazón del Caribe, Ares Pérez
Por el Campeonato de Acción Vibrante
Cocoa defiende ante Gitano de Vega acompañado por Mr. Pentagrama
Ajustando Cuentas
Westside Mafia se enfrentan a Eragon y Furia Nocturna
Batalla en parejas
Blackout Crew contra Rodrigo García y Eddito
Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre en un Three Way Dance
Lyion Mercado v.s. Ricky Rubio v.s. luchador sorpresa
Mano a Mano Femenino
La Atrapadora de sueños, Kayla Jonie contra Sheila Phoenix
Pulli y Joseph Allen estarán esposados cuando Amitt Rivera se mida a Leo Ramos
Además, Bambino hará expresiones luego de lo sucedido en la firma de contrato para Fan Fest 18 y el querendon del pueblo, Joe Anthony regresa a su casa la CWA.
Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.
Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil Negocios – CWAPR
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA.