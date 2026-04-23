Brody King impone su poder ante Lio Rush y lanza advertencia por el Campeonato AEW

El choque de estilos entre Brody King y Lio Rush marcó el desarrollo del combate, con el primero apostando por su poder físico y el segundo por su velocidad y agilidad.

Rush intentó sorprender desde el inicio con movimientos rápidos, pero King respondió utilizando su fuerza para neutralizar cada intento. A pesar de ello, Lio mantuvo una actitud desafiante, buscando constantemente desestabilizar a su rival.

La acción se trasladó a ringside, donde Rush esquivó un intento de Crossbody con silla incluida, para luego contraatacar desde la mesa de comentaristas. Sin embargo, Brody logró atraparlo en el aire en más de una ocasión, demostrando su dominio físico.

De regreso en el ring, King tomó el control con un Side Slam y un potente lariat, castigando especialmente a Rush. Aun así, Lio encontró espacios para atacar, incluyendo un tope suicida y un crossbody desde lo alto.

El daño acumulado comenzó a pasar factura a ambos, especialmente a King, quien resentía el hombro. Sin embargo, su resistencia le permitió mantenerse en la lucha y esperar el momento adecuado para definirla.

► Momentos claves

En el cierre, Brody King evitó un intento de ofensiva final de Lio Rush para responder con un contundente Gonzo Bomb, logrando la cuenta de tres y asegurando la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Brody King dejó claro que tiene la mira puesta en el evento estelar, enviando un mensaje directo a Tommaso Ciampa y Darby Allin, advirtiendo que, sin importar el resultado, está listo para ir por el Campeonato AEW.