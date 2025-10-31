Dave Meltzer compara a Dominik Mysterio con Santo: «Es increíble»

En WWE no hace falta luchar como un maestro de las doce cuerdas para medrar. Tampoco tener un carisma arrollador. A veces, simplemente estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Algo así ocurre con Dominik Mysterio.

Pocos hubieran pensado que el hijo de Rey Mysterio podría ni siquiera acercarse a la popularidad de su progenitor, pero gracias a aquel «heel turn» para unirse a The Judgment Day y mantener un novelero triángulo con Rhea Ripley y Liv Morgan, así como el hecho de haber gozado de un constante impulso desde entonces, hoy «Dirty Dom» va camino de ello, apoyado por un nuevo escenario en WWE, AAA, donde conectar con sus raíces.

► El gran «babyface» de WWE

Una reciente muestra del «momentum» que destila Dominik Mysterio fue el evento Héroes Inmortales el pasado fin de semana, y Dave Meltzer valoró, vía Wrestling Observer Radio, este estado de gracia por el que pasa el Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE.

«Héroes Inmortales fue el sábado… Dominik Mysterio está muy candente. Es increíble lo popular que es allí. Cuando sale, es como, parece algo distinto. El público en el show de AAA… Se agotaron los boletos y la gente hizo mucho ruido. Muy ruidosos. Pero sale Dominik y es como, Stone Cold, tú sabes, ese nivel. Es increíble lo popular que es. Probablemente más como Místico o Santo. Sale, lleva la máscara de su tío o su tío abuelo, y entonces se la quita y se convierte en ese superenorme ‘babyface’».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa)