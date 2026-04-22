Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 28 de abril 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Zaria vencer a Sol Ruca.
► En el episodio de WWE NXT del 21 de abril vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Dion Lennox (*** 1/2)
- Keanu Carver vencio a Joe Hendry (** 1/2)
- CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King vencio a EK Prosper (*** 1/2)
- LUCHA DE ATAÚD; CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Blake Monroe (*****)
- LAST WOMAN STANDING MATCH: Zaria vencio a Sol Ruca (*****)
► Cartelera WWE NXT 28 de abril 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 25 de abril 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) Saquon Shugars
- Ricky Saints vs. Shiloh Hill
- Debut de Lizzy Rain
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 28 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores