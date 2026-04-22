Resultados Triple W: La Hora De La Verdad 2026

En su noveno show del 2026, Triple W presentó el pasado 28 de marzo nueva entrega de una de sus citas estrella del calendario, La Hora De La Verdad, que transcurrió desde la Sala Revi de Madrid (Madrid, España).

Como consecuencia de que Goldenboy Santos debiera dejar vacante el Campeonato Absoluto de Triple W por compromisos extraluchísticos, la promotora programó una lucha de escaleras a cinco bandas para coronar nuevo monarca, con Gin El Libertario, Iker Navarro, Rizo, Guido Kingtana y Damião.

Además, se defendieron dos campeonatos: el de duplas de Triple W, con La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta) poniéndolo sobre la mesa ante Sangre Pagana (Blackpool & Kassius), y el de Level One, con Alexa Jade buscando conservar su estatus frente a Ochoa.

Completando el cartel, la final del Torneo Project Tag Team entre La Forja (Bruno Guzman & Iron Charles) y AnaRKHia (Kaiden & Hades), y un choque de quintetos donde el Team Fieras (Pol Badía, Guillermo, Jon Valow, Newt Nova & Joro) fue contra el Team Canallas (Trevor De Vries, Caldera, Martí Ubach, Pad Campos & González).

Varios combates de La Hora De La Verdad 2026 pueden verse en el canal de YouTube de Triple W.

► La hora de Rizo

La Hora De La Verdad 2026 arrancó con el regreso del histórico anunciador de Triple W, Héctor del Bar.

LUCHA DE SILLAS POR EL CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Ochoa derrotó a Alexa Jade (c) para ganar el título . Estos ya se vieron las caras el pasado año, en Triple W: Última Parada, donde la segunda salió ganadora. Ochoa consiguió en Cuenta Atrás ser aspirante al oro de Level One, y Jade, tras sufrir un ataque con una silla por parte del madrileño, lo retó a un duelo de sillas. Muy fuerte salió Jade, pero Ochoa le dio la vuelta al combate cuando, valiéndose de una silla, defenestró el brazo derecho de la peruana con un codazo desde lo alto del esquinero. Jade intentó reponerse y Ochoa le endosó un Pedigree para seguir tundiéndola con sillazos, hasta que erró un ataque y estrelló su cabeza contra ¿adivinan? una silla anclada en una esquina. El «comeback» de Jade tuvo poco recorrido, y aunque se sacara un Rolling Fireman’s Carry Slam y un Standing Moonsault que casi le dan el triunfo, acabo martineteada sobre una pila de sillas y luego puesta en un tremendo Boston Crab por el que tuvo que rendirse. Buen uso de las sillas aquí, que para eso era un combate de sillas. Sillas al poder. Primer campeonato de Ochoa con Triple W y el primero individual de su carrera. ♠♠♠3/4

. Estos ya se vieron las caras el pasado año, en Triple W: Última Parada, donde la segunda salió ganadora. Ochoa consiguió en Cuenta Atrás ser aspirante al oro de Level One, y Jade, tras sufrir un ataque con una silla por parte del madrileño, lo retó a un duelo de sillas. Muy fuerte salió Jade, pero Ochoa le dio la vuelta al combate cuando, valiéndose de una silla, defenestró el brazo derecho de la peruana con un codazo desde lo alto del esquinero. Jade intentó reponerse y Ochoa le endosó un Pedigree para seguir tundiéndola con sillazos, hasta que erró un ataque y estrelló su cabeza contra ¿adivinan? una silla anclada en una esquina. El «comeback» de Jade tuvo poco recorrido, y aunque se sacara un Rolling Fireman’s Carry Slam y un Standing Moonsault que casi le dan el triunfo, acabo martineteada sobre una pila de sillas y luego puesta en un tremendo Boston Crab por el que tuvo que rendirse. Buen uso de las sillas aquí, que para eso era un combate de sillas. Sillas al poder. Primer campeonato de Ochoa con Triple W y el primero individual de su carrera. FINAL DEL PROJECT TAG TEAM TOURNAMENT: La Forja (Iron Charles y Bruno Guzmán) derrotaron a AnaRKHia (Kaiden y Hades) . Los anárquicos, ante la pasividad del colegiado durante todo el choque, respetaron poco las reglas «tag», y así, tomaron ventaja sobre Charles y Guzmán y se quedaron a centésimas de coronarse, tras el combo Superkick + Ripcord Lariat. Luego buscaron otro remate conjunto, y entonces Charles se zafó, hasta la entrada otra vez en escena de Guzmán para sacar del ring a Kaiden. Juntos, los dos integrantes de La Forja emboscaron a Hades y lo remataron con una variante de la Doomsday Device. ♠♠♠1/4 Aparte de la copa en juego, que entregó Coajim Echevarría, los ganadores también obtuvieron una oportunidad por el Campeonato de Parejas de Triple W.

. Los anárquicos, ante la pasividad del colegiado durante todo el choque, respetaron poco las reglas «tag», y así, tomaron ventaja sobre Charles y Guzmán y se quedaron a centésimas de coronarse, tras el combo Superkick + Ripcord Lariat. Luego buscaron otro remate conjunto, y entonces Charles se zafó, hasta la entrada otra vez en escena de Guzmán para sacar del ring a Kaiden. Juntos, los dos integrantes de La Forja emboscaron a Hades y lo remataron con una variante de la Doomsday Device. Aparte de la copa en juego, que entregó Coajim Echevarría, los ganadores también obtuvieron una oportunidad por el Campeonato de Parejas de Triple W. LUCHA ELIMINATORIA DE QUINTETOS: Team Canallas (Trevor De Vries, Caldera, Martí Ubach, Pad Campos & González) derrotó al Team Fieras (Pol Badía, Guillermo, Jon Valow, Newt Nova & Joro) . Los canallas atacaron a los fieras antes de que sonara la campana. Sobre el minuto y medio, Nova y Joro eliminaron vía pin a González tras una doble patada conjunta. El caos siguió, y el réferi, Yuma, harto, se marchó a vestidores y volvió con un tricornio en la cabeza y una pistola, gritando: «Quieto todo el mundo». Por fin los luchadores le hicieron caso, entre cánticos de «Yuma, presidente». Genial referencia al intento de Golpe de Estado del 23-F. Nova fue el segundo en quedar fuera, tras un combo Claymore Kick + Fireman’s Carry Driver y la cuenta de tres. Joro le siguió, igualmente vía pin, fruto de una Backstabber de Vries y un Double Underhook Piledriver de Campos. Antes de la siguiente eliminación, con Ubach como afectado, a manos de Guillermo, quien lo puso de espaldas planas Alquimia mediante, Badía tuvo tiempo de grabarse bailando en TikTok. Hubo duelo entre los dos pesos completos del combate, Caldera y Valow, y «el Animal» salió victorioso después de un TKO y el conteo de tres. Aunque poco más duró en liza Valow, pues Vries lo rodó de espaldas valiéndose de la (ilegal) ayuda de Campos. El choque se redujo a un 2 vs. 2, con Guillermo siendo cubierto luego de una combinación Backstabber + Busaiku Knee. Badía fue víctima del mismo ataque, pero no sucumbió a la cuenta y pudo defenderse como gato panza arriba, cubriendo a Nova tras aplicarle su Full Nelson Twisting Facebuster. Mismo remate que endosó a continuación sobre Vries, pero este «kickeó». Entonces, cuando Badía buscaba el Lariat característico de Vries, el canalla puso en medio al árbitro y al apartarlo golpeó al fiera en sus partes pudendas para acabar poniéndolo de espaldas planas. La callanería triunfó. ♠♠♠1/2

. Los canallas atacaron a los fieras antes de que sonara la campana. Sobre el minuto y medio, Nova y Joro eliminaron vía pin a González tras una doble patada conjunta. El caos siguió, y el réferi, Yuma, harto, se marchó a vestidores y volvió con un tricornio en la cabeza y una pistola, gritando: «Quieto todo el mundo». Por fin los luchadores le hicieron caso, entre cánticos de «Yuma, presidente». Genial referencia al intento de Golpe de Estado del 23-F. Nova fue el segundo en quedar fuera, tras un combo Claymore Kick + Fireman’s Carry Driver y la cuenta de tres. Joro le siguió, igualmente vía pin, fruto de una Backstabber de Vries y un Double Underhook Piledriver de Campos. Antes de la siguiente eliminación, con Ubach como afectado, a manos de Guillermo, quien lo puso de espaldas planas Alquimia mediante, Badía tuvo tiempo de grabarse bailando en TikTok. Hubo duelo entre los dos pesos completos del combate, Caldera y Valow, y «el Animal» salió victorioso después de un TKO y el conteo de tres. Aunque poco más duró en liza Valow, pues Vries lo rodó de espaldas valiéndose de la (ilegal) ayuda de Campos. El choque se redujo a un 2 vs. 2, con Guillermo siendo cubierto luego de una combinación Backstabber + Busaiku Knee. Badía fue víctima del mismo ataque, pero no sucumbió a la cuenta y pudo defenderse como gato panza arriba, cubriendo a Nova tras aplicarle su Full Nelson Twisting Facebuster. Mismo remate que endosó a continuación sobre Vries, pero este «kickeó». Entonces, cuando Badía buscaba el Lariat característico de Vries, el canalla puso en medio al árbitro y al apartarlo golpeó al fiera en sus partes pudendas para acabar poniéndolo de espaldas planas. La callanería triunfó. LUCHA DE SILLAS POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta) derrotó a Sangre Pagana (Blackpool & Kassius) para retener el título . Sangre Pagana atacó por la espalda a La Nueva Ola en Cuenta Atrás, armándose la lucha. Durante buena parte de las hostialidades, los campeones estuvieron contra las cuerdas, si bien los retadores parecieron centrarse más en castigarlos que en realmente buscar la victoria, empleando palos de kendo. Una reacción de Fulger y Acosta espoleó a los rudos, que entonces sí, intentaron hacer que Fulger rompiera una mesa, pero este se zafó, con la ayuda de Acosta sacó a Blackpool del ring y juntos emboscaron a Kassius, quien cayó de cara sobre una mesa de circunstancias que los monarcas tuvieron que armar, pues el soporte de la original se había roto minutos atrás al subirla a la lona. Y la mesa suplente, más fina que la loncha de queso del sándwich mixto que acabo de comerme, no se rompió. Pero bueno, el gesto es lo que cuenta. ♠♠3/4

. Sangre Pagana atacó por la espalda a La Nueva Ola en Cuenta Atrás, armándose la lucha. Durante buena parte de las hostialidades, los campeones estuvieron contra las cuerdas, si bien los retadores parecieron centrarse más en castigarlos que en realmente buscar la victoria, empleando palos de kendo. Una reacción de Fulger y Acosta espoleó a los rudos, que entonces sí, intentaron hacer que Fulger rompiera una mesa, pero este se zafó, con la ayuda de Acosta sacó a Blackpool del ring y juntos emboscaron a Kassius, quien cayó de cara sobre una mesa de circunstancias que los monarcas tuvieron que armar, pues el soporte de la original se había roto minutos atrás al subirla a la lona. Y la mesa suplente, más fina que la loncha de queso del sándwich mixto que acabo de comerme, no se rompió. Pero bueno, el gesto es lo que cuenta. GAUNTLET MATCH: Shallow derrotó a Johan, César Hawk y Kaishin . Shallow buscaba dejar La Senda Luminosa y tuvo que enfrentarse a todos sus miembros.

. Shallow buscaba dejar La Senda Luminosa y tuvo que enfrentarse a todos sus miembros. LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W (VACANTE): Rizo derrotó a Gin El Libertario, Iker Navarro, Guido Kingtana y Damião para ganar el título. El Libertario fue el último en hacer su entrada, no anunciado de antemano, como ex Campeón Absoluto de Triple W, y en los compases iniciales pasó por encima de los otro cuatro competidores, recibiendo apoyo del público. Kingtana y Damião, agasajados con cánticos de «comemierda» y «ese portugués que hijoput* es», forjaron una suerte de alianza, pero Rizo y Navarro también, recordando tiempos pretéritos, y estos limpiaron el ring para tener un duelo personal, hasta que «el Hijo de un Dios» subió a una escalera y se lanzó hacia fuera del ring contra El Libertario, Kingtana y Damião. Hubo intervención de Blackpool y Kassius, colegas de Kingtana en Sangre Pagana, pero Navarro los sacó de escena con unas buenas tortas. Damião tuvo a mano la correa y prefirió lanzarse sobre Navarro con un doble pisotón desde la escalera. Luego, El Libertario evitó la intentona de coronarse del portugués, y el catalán terminó cayendo también por cortesía de Rizo, quien sí pudo finalmente agarrar la presea, para regocijo de la Sala Revi. Merecida conquista para Rizo, talento salido de la cantera de Triple W. Primera vez que gana el máximo cetro de la promotora y primero individual de su carrera. ♠♠♠1/2



El Libertario fue el último en hacer su entrada, no anunciado de antemano, como ex Campeón Absoluto de Triple W, y en los compases iniciales pasó por encima de los otro cuatro competidores, recibiendo apoyo del público. Kingtana y Damião, agasajados con cánticos de «comemierda» y «ese portugués que hijoput* es», forjaron una suerte de alianza, pero Rizo y Navarro también, recordando tiempos pretéritos, y estos limpiaron el ring para tener un duelo personal, hasta que «el Hijo de un Dios» subió a una escalera y se lanzó hacia fuera del ring contra El Libertario, Kingtana y Damião. Hubo intervención de Blackpool y Kassius, colegas de Kingtana en Sangre Pagana, pero Navarro los sacó de escena con unas buenas tortas. Damião tuvo a mano la correa y prefirió lanzarse sobre Navarro con un doble pisotón desde la escalera. Luego, El Libertario evitó la intentona de coronarse del portugués, y el catalán terminó cayendo también por cortesía de Rizo, quien sí pudo finalmente agarrar la presea, para regocijo de la Sala Revi. Merecida conquista para Rizo, talento salido de la cantera de Triple W. Primera vez que gana el máximo cetro de la promotora y primero individual de su carrera. Como epílogo, un emocionado Rizo hizo repaso de su camino en Triple W y agradeció a los seguidores su fidelidad, concluyendo con un «Bienvenidos a la put* nueva era». Sin embargo, antes de marcharse, Jedu, ex Campeón Absoluto de Triple W, lo atacó y el nuevo monarca quedó defenestrado en mitad del ring.