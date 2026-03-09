Resultados Triple W: Cuenta Atrás

Cuando llevamos apenas dos meses de 2026, Triple W ha producido ya media docena de shows el presente año. Como más reciente, Cuenta Atrás, que tuvo lugar el pasado 28 de febrero desde el Gimnasio Lucharama de la ciudad de Madrid (Madrid, España).

Tal nombre hacía referencia a su condición de prolegómeno para uno de las paradas clave en el calendario de Triple W, La Hora de la Verdad, a celebrarse el próximo día 28. Así que varios combates tuvieron implicaciones de cara a tan señalada cita.

Véase, el estelar, un duelo entre Rizo y Johan, que aparte de suponer nuevo episodio en la guerra interna de La Senda Luminosa, tuvo sobre la mesa una plaza para la lucha de escaleras que veremos en La Hora de la Verdad por el Campeonato Absoluto de Triple W. Y otros dos choques se disputaron con el mismo premio en liza: Iker Navarro vs. Kassius vs. Shallow y Jon Valow vs. Guido Kingtana.

Completando el menú, Pol Badía y Guillermo unieron fuerzas yendo contra Trevor de Vries y Pad Campos, hubo lucha a cinco bandas donde Caldera, Martí Ubach, Tyler Jackson, Ochoa y Joro se jugaron una oportunidad por el Campeonato de Level One que ostenta Alexa Jade y AnaRKHia se midieron a SuperCombo Bros. en semifinales del Project Tag Team Tournament.

► Contando las horas

[Pre-show]

Aiden García y Fabián “el Berserker” González derrotaron a “Macho Flaco” Marco Morales y César Hawk.

[Show principal]

Como inicio de show, Trevor de Vries quiso hacer mofa de Pol Badía disfrazándose de él y presentando a «Pol Badía Jr.» (un señor con acondroplasia), en un segmento muy Vince McMahonesco.

LUCHA A CINCO BANDAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Ochoa derrotó a Caldera, Marti Ubach, Tyler Jackson y Joro .

. SEMIFINALES DEL PROJECT TAG TEAM TOURNAMENT: AnaRKHia (Hades y Ruky) derrotaron a SuperCombo Bros. (Orión y SuperFranky).

Trevor de Vries y Pad Campos derrotaron a Pol Badía y Guillermo . Tras el combate, Vries y Campos siguieron atacando a Badía y Guillermo, Newt Nova y Joro buscaron hacer el salve, pero Caldera y Martí Ubach truncaron el intento.

Estaba programada una defensa de los Campeonatos de Parejas de la Triple W entre La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) y Sangre Pagana (Chavo Romero y Blackpool), pero estos atacaron a los monarcas y finalmente no tuvo lugar. Kassius hizo acto de presencia revelándose como nuevo integrante de la facción ruda.

Coajim Echevarría anunció que el choque prometido por las correas de parejas tendría lugar en La Hora de la Verdad bajo modalidad «tables match». Asimismo, oficializó que el Campeonato Absoluto de Triple W se defendería en La Hora de la Verdad mediante el comentado combate de escaleras.

PLAZA EN EL COMBATE DE ESCALERAS DE LA HORA DE LA VERDAD: Guido Kingtana derrotó a Jon Valow .

. PLAZA EN EL COMBATE DE ESCALERAS DE LA HORA DE LA VERDAD: Iker Navarro derrotó a Kassius y Shallow.

PLAZA EN EL COMBATE DE ESCALERAS DE LA HORA DE LA VERDAD: Rizo derrotó a Johan.

