WWC: John Hawking por el Universal este Sábado en Bayamón

Por Drago José
World Wrestling Council (WWC) presenta La Resistencia, éste Sábado 25 de Abril 2026 en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en la ciudad vaquera, Bayamón desde las 8:00 de la noche.
En la lucha estelar y por el Campeonato Universal
John Hawking reta a Intelecto 5 Estrellas
Encuentro ordenado por el director de operaciones de WWC, Eddie Colón
Mr. Rayting, Ray González y El Paparazzi se miden en parejas al binomio de Big Vito é Eddie Colón
El latino Dorado, Joe Bravo en su regreso a WWC se en enfrenta a Zcion RT1 por el primer contenedor al Campeonato Universal de WWC.
Mano a Mano
«El Capitán» Xavant se enfrenta al mudo que habla con los puños, Lightning
Por los Campeonatos Mundiales en parejas
Los Matadores Celestiales defienden ante Los Inmortales
Por el Campeonato de la Televisión
El Conflicto, Lynx reta a Amaddeo Solé
Choque de rudeza femenil y por el Campeonato Mundial Femenino de la WWC
Kamila contra Elena Negroni
Juniors Completos en Batalla
Jovan contra El Informante
Makabro se mide a Lou Forza
También, la sección del Café del Milenio con Ray González y el Paparazzi y de invitado estará, La Amenaza, Bryan. Llegará Bryan a esa sección.?
Ringside $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran Gratis acompañados de un adulto.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde. Camino a Aniversario 53.