WWC: John Hawking por el Universal este Sábado en Bayamón

Por Drago José

World Wrestling Council (WWC) presenta La Resistencia, éste Sábado 25 de Abril 2026 en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en la ciudad vaquera, Bayamón desde las 8:00 de la noche.

En la lucha estelar y por el Campeonato Universal

John Hawking reta a Intelecto 5 Estrellas

Encuentro ordenado por el director de operaciones de WWC, Eddie Colón

Mr. Rayting, Ray González y El Paparazzi se miden en parejas al binomio de Big Vito é Eddie Colón

El latino Dorado, Joe Bravo en su regreso a WWC se en enfrenta a Zcion RT1 por el primer contenedor al Campeonato Universal de WWC.

Mano a Mano

«El Capitán» Xavant se enfrenta al mudo que habla con los puños, Lightning

Por los Campeonatos Mundiales en parejas

Los Matadores Celestiales defienden ante Los Inmortales

Por el Campeonato de la Televisión

El Conflicto, Lynx reta a Amaddeo Solé

Choque de rudeza femenil y por el Campeonato Mundial Femenino de la WWC

Kamila contra Elena Negroni

Juniors Completos en Batalla

Jovan contra El Informante

Makabro se mide a Lou Forza

También, la sección del Café del Milenio con Ray González y el Paparazzi y de invitado estará, La Amenaza, Bryan. Llegará Bryan a esa sección.?

Ringside $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran Gratis acompañados de un adulto.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde. Camino a Aniversario 53.